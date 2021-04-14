США продовжать постачати Україні озброєння

Голова Пентагону закликав Росію поважати територіальну цілісність України і припинити провокації біля її кордонів

Сполучені Штати мають намір продовжувати надавати військову допомогу Україні відповідно до її потреб із самооборони.

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Про це заявив на прес-конференції у середу міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми закликаємо Росію поважати територіальну цілісність України. Ми будемо надавати допомогу Україні в її потребах в самообороні", – заявив він.

Остін уточнив, що США продовжать постачати Україні деякі необхідні їй види озброєнь.

Голова Пентагону зазначив, що Сполучені Штати також продовжують відстежувати пересування російських військ біля кордонів України і проводять відповідні консультації з партнерами.

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Він ще раз закликав Росію припинити провокації і пояснити її останні дії.

Нагадаємо, згідно з інформацією української розвідки, Росія ще тиждень буде стягувати сили до українського кордону, Тому розгортання повного складу ЗС РФ на наших рубежах може завершитися 20 квітня, а загальна кількість особового складу військ сягне 110 тисяч осіб.

Ми також повідомляли, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вивчає, як можуть позначитися на ситуації на Донбасі санкції, заплановані проти Росії. У Білому домі побоюються посилення ескалації.

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