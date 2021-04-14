Русский
$ 28,02
33,32
  1. Світові новини
  2. США

США продовжать постачати Україні озброєння

14 квітня, 23:13

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Голова Пентагону закликав Росію поважати територіальну цілісність України і припинити провокації біля її кордонів

Сполучені Штати мають намір продовжувати надавати військову допомогу Україні відповідно до її потреб із самооборони.

Реклама

Про це заявив на прес-конференції у середу міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми закликаємо Росію поважати територіальну цілісність України. Ми будемо надавати допомогу Україні в її потребах в самообороні", – заявив він.

Остін уточнив, що США продовжать постачати Україні деякі необхідні їй види озброєнь.

Голова Пентагону зазначив, що Сполучені Штати також продовжують відстежувати пересування російських військ біля кордонів України і проводять відповідні консультації з партнерами.

В тренді
Жахливе ДТП з автобусом у Єгипті: 20 людей згоріли живцем
Реклама

Він ще раз закликав Росію припинити провокації і пояснити її останні дії.

Нагадаємо, згідно з інформацією української розвідки, Росія ще тиждень буде стягувати сили до українського кордону, Тому розгортання повного складу ЗС РФ на наших рубежах може завершитися 20 квітня, а загальна кількість особового складу військ сягне 110 тисяч осіб.

Ми також повідомляли, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вивчає, як можуть позначитися на ситуації на Донбасі санкції, заплановані проти Росії. У Білому домі побоюються посилення ескалації.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія США Донбас Пентагон Украина озброєння Ллойд Остин
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Україна і особиста зустріч. Про що Байден говорив з Путіним
Україна і особиста зустріч. Про що Байден говорив з ПутінимСША
Знову тромби: застосування вакцини Johnson & Johnson в Європі відклали
Знову тромби: застосування вакцини Johnson & Johnson в Європі відклалиСША
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)Економіка
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТО
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТОСША
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо "нормандського формату"Росія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти