США проведуть кібератаки на Росію в найближчі три тижні – ЗМІ

Атаки у відповідь будуть поєднуватися з економічними санкціями

Сполучені Штати мають намір здійснити перший обіцяний кіберудар у відповідь по Росії вже протягом найближчих трьох тижнів.

Реклама

Про це з посиланням на офіційних осіб повідомляє The New York Times.

За словами співрозмовників видання, зараз готується серія прихованих контрударів по російських мережах, які будуть очевидні для президента Володимира Путіна, його розвідслужб і збройних сил, але не для решти світу.

"Я вважаю, що заходи, очевидні для Росії, але не видні решті світу, можуть бути найбільш ефективним методом, яким США можуть позначити межі і показати можливості відповідної реакції", – наводить видання слова радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

В тренді Страшна ДТП в Польщі: на перевізника писали десятки скарг через хамство водіїв і погані автобуси

Кібератаки Білий дім має намір поєднувати з деякими економічними санкціями. Крім того, на підході указ президента США Джо Байдена, покликаний прискорити зміцнення захисту американських мереж.

Реклама

Зазначається, що питання захисту американських мереж набуло особливої актуальності в Білому домі, Пентагоні та спецслужбах в останні дні після публічного викриття серйозного втручання в поштові системи Microsoft, які використовують малий бізнес, місцеві органи влади, а також, за деякими відомостями, ключові військові підрядники в США.

Нагадаємо, в лютому радник американського президента Джейк Салліван заявив, що США готують відповідні заходи після грудневої кібератаки на Міністерство фінансів США та інші відомства.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама