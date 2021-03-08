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США проведуть кібератаки на Росію в найближчі три тижні – ЗМІ

8 березня, 04:18

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Атаки у відповідь будуть поєднуватися з економічними санкціями

Сполучені Штати мають намір здійснити перший обіцяний кіберудар у відповідь по Росії вже протягом найближчих трьох тижнів.

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Про це з посиланням на офіційних осіб повідомляє The New York Times.

За словами співрозмовників видання, зараз готується серія прихованих контрударів по російських мережах, які будуть очевидні для президента Володимира Путіна, його розвідслужб і збройних сил, але не для решти світу.

"Я вважаю, що заходи, очевидні для Росії, але не видні решті світу, можуть бути найбільш ефективним методом, яким США можуть позначити межі і показати можливості відповідної реакції", – наводить видання слова радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

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Кібератаки Білий дім має намір поєднувати з деякими економічними санкціями. Крім того, на підході указ президента США Джо Байдена, покликаний прискорити зміцнення захисту американських мереж.

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Зазначається, що питання захисту американських мереж набуло особливої актуальності в Білому домі, Пентагоні та спецслужбах в останні дні після публічного викриття серйозного втручання в поштові системи Microsoft, які використовують малий бізнес, місцеві органи влади, а також, за деякими відомостями, ключові військові підрядники в США.

Нагадаємо, в лютому радник американського президента Джейк Салліван заявив, що США готують відповідні заходи після грудневої кібератаки на Міністерство фінансів США та інші відомства.

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