США проведуть зустріч із питань безпеки України: запрошено 40 країн

Серед іншого, учасники обговорять, як можуть продовжувати допомагати нашій країні

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що міністри оборони та вищі генерали 20 країн вже прийняли запрошення приїхати на зустріч. / Фото: Колаж: Сьогодні

Пентагон запросив 40 союзників зустрітися в Німеччині наступного тижня, щоб обговорити довгострокові потреби України у сфері безпеки.

Про це пише AFP.

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Що обговорюватиметься

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що міністри оборони та вищі генерали 20 країн, що входять і не входять до НАТО, вже прийняли запрошення міністра оборони США Ллойда Остіна на зустріч у вівторок, 26 квітня, на авіабазі Рамштайн у західній Німеччині.

Він назвав зустріч "консультацією", де розглядатимуться питання про те, як партнери України можуть сприяти зміцненню її військової сили після закінчення війни.

"Йдеться в основному про модернізацію та забезпечення того, щоб їх збройні сили (України – ред.) залишалися потужними і здатними рухатися вперед. Йдеться не про гарантії безпеки, а про їхнє фактичне військове становище", – сказав він.

Кірбі сказав, що країни обговорять, як вони можуть продовжувати допомагати Україні з поточними потребами, а також яку зброю можуть постачати різні партнери з розвитком війни. За його словами, зустріч проходитиме не під егідою НАТО і необов'язково призведе до негайних конкретних результатів.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, швидше за все, вважає, що Захід втратить інтерес до України та перестане їй допомагати, але це не так. Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент США Джо Байден.

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