США розповіли, як посилять броньований кулак Європи

США залишать у Європі на невизначений час свій 100-тисячний військовий континент. Виведення цих військ безпосередньо залежить від поведінки міжнародного військового злочинця Володимира Путіна. А якщо він продовжуватиме загрожувати своїм європейським сусідам, то контингент може бути збільшений.
Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на кілька офіційних осіб у Вашингтоні.
Що відомо
Очікується, що США збережуть 100 000 військовослужбовців у Європі в найближчому майбутньому, якщо тільки Росія не піде на ескалацію і не загрожуватиме Швеції, Фінляндії або членам НАТО.
Чиновники додали, що це число може тимчасово збільшитись, якщо НАТО вирішить проводити більше військових навчань у регіоні. Також США можуть збільшити кількість своїх військових баз у Європі, якщо зміниться ситуація у плані безпеки. За словами офіційних осіб, ці плани розглядаються після зустрічі головнокомандувачів збройних сил НАТО, яка нещодавно відбулася у Брюсселі.
Підсилили кордони ЄС
Повідомляється, що США збільшили свій загальний контингент сил у Європі з приблизно 60 000 військовослужбовців до вторгнення Росії в Україну до 100 000 зараз. Американські військові посилили свої позиції вздовж східного флангу Європи для підтримки НАТО та подальшого стримування Росії.
Обстановка
- За даними американської газети The Washington Post, США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони увійдуть до нового пакету допомоги у розмірі 40 млрд доларів.
- Спікер Пентагону Джон Кірбі повідомив, що черговий пакет оборонної підтримки для України міститиме озброєння та техніку на загальну суму близько $100 мільйонів.
- Президент США Джозеф Байден публічно висловився на підтримку вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, проте він зробив натяк на адресу України. На виступ у Рожевому саду Білого дому американський лідер вийшов у краватці квітів українського прапора.