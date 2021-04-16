США вирішили миритися з Росією? Ще раз розбираємо промову Байдена

Через агресивні дії проти України РФ може отримати негайну відповідь США у вигляді санкцій

Відразу після введення нових санкцій проти РФ президент США Джо Байден виступив із заявою, в якій чітко і ясно дав зрозуміти – через агресивні дії щодо України це можуть бути далеко не останні обмеження.

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Однак деякі російські Telegram-канали інтерпретували слова Байдена як примирення США з РФ. Наприклад, так зробив "Раніше за всіх. Ну майже".

Дійсно, глава США заявив, що в інтересах його країни співпрацювати з Росією, зазначивши, що США не прагнуть до ескалації напруженості у відносинах з Росією. Але в разі, якщо Росія намагатиметься зашкодити інтересам США, – на це буде негайна відповідь.

"Це стосується наших народів і наших союзників", – сказав Байден.

Промова Байдена була більше схожа не на крок до примирення, а на попередження РФ:

"Я дав зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що США продовжують підтримувати наших партнерів і союзників в Європі. Ми непохитні. І я висловив свою занепокоєність щодо нарощування російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму", – заявив він.

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За словами Байдена, в розмові з главою РФ Володимиром Путіним він ясно дав йому зрозуміти, що і далі міг би піти з цими заходами (санкціями проти РФ), але цього разу він хоче уникнути ескалації напруженості, тож якщо Росія знову намагатиметься повторити кібератаки і втручання в президентські вибори, США негайно почнуть діяти.

"Ми не можемо дозволити іноземній державі безкарно втручатися в наш демократичний процес", – сказав Байден.

Лідер США також висловив занепокоєність щодо нарощування російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму, вкотре підтвердивши підтримку суверенітету і цілісності України:

"Я повністю підтримую суверенітет і територіальну цілісність України. Зараз настав час для деескалації. США і Україна досить конструктивно рухаються цим шляхом", – сказав Байден.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", раніше президент США Джо Байден переговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. Йшлося про ймовірність військової агресії Росії стосовно України. У березні 2021 року Байден відмовився від переговорів з Путіним у форматі відеоконференції – така пропозиція надійшла з Кремля.

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