США вирішили не ділитися вакциною з бідними країнами: що придумав Байден

Незважаючи на те що США приєдналися до міжнародного механізму доступу до вакцин COVAX, адміністрація президента Джо Байдена не ділитиметься з бідними країнами й такими, що розвиваються, вже закупленими дозами. У всякому разі, допоки не вакцинують більшість жителів Америки.
Про це повідомляє Politico, посилаючись на анонімного високопоставленого співробітника Білого дому.
"Наразі ми не можемо поділитися вакциною – ми зосереджені на вакцинації в Америці і робимо щеплення тут. Але ми докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати COVAX, збільшити темпи вакцинації в усьому світі, а також визначити терміни коли в США буде достатня кількість вакцинованого населення, щоб ми могли пожертвувати надлишки вакцини", – сказав чиновник.
Водночас, за даними журналістів, на сьогоднішньому віртуальному саміті "Великої сімки" Байден оголосить про виділення 4 млрд доларів на допомогу із закупівлі вакцин для 92 бідних країн і таких, що розвиваються, через COVAX.
Ці гроші будуть розділені порівну: на субсидування закупівлі вакцин і на розширення обсягів виробництва і постачання вакцин протягом найближчих двох років. При цьому перші 500 млн можуть бути перераховані вже найближчим часом.
У Білому домі сподіваються, що Сполучених Штатів стануть прикладом й для інших розвинених країн, оскільки за приблизними оцінками для реалізації COVAX знадобиться 15 мільярдів доларів.
Нагадаємо, що Україна теж є учасницею COVAX. Вакцин, які наша країна отримає за цією програмою, має вистачити для імунізації 8 мільйонів українців.
Перша партія вакцини мала надійти ще 15 лютого, але поставка препарату зірвалася. Водночас західні ЗМІ пишуть, що перші поставки почнуться лише наприкінці місяця.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк