США вирішили не ділитися вакциною з бідними країнами: що придумав Байден

Америка готова пожертвувати гроші на вакцину для інших країн, але свої дози не даватиме

Незважаючи на те що США приєдналися до міжнародного механізму доступу до вакцин COVAX, адміністрація президента Джо Байдена не ділитиметься з бідними країнами й такими, що розвиваються, вже закупленими дозами. У всякому разі, допоки не вакцинують більшість жителів Америки.

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Про це повідомляє Politico, посилаючись на анонімного високопоставленого співробітника Білого дому.

"Наразі ми не можемо поділитися вакциною – ми зосереджені на вакцинації в Америці і робимо щеплення тут. Але ми докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати COVAX, збільшити темпи вакцинації в усьому світі, а також визначити терміни коли в США буде достатня кількість вакцинованого населення, щоб ми могли пожертвувати надлишки вакцини", – сказав чиновник.

Водночас, за даними журналістів, на сьогоднішньому віртуальному саміті "Великої сімки" Байден оголосить про виділення 4 млрд доларів на допомогу із закупівлі вакцин для 92 бідних країн і таких, що розвиваються, через COVAX.

Ці гроші будуть розділені порівну: на субсидування закупівлі вакцин і на розширення обсягів виробництва і постачання вакцин протягом найближчих двох років. При цьому перші 500 млн можуть бути перераховані вже найближчим часом.

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У Білому домі сподіваються, що Сполучених Штатів стануть прикладом й для інших розвинених країн, оскільки за приблизними оцінками для реалізації COVAX знадобиться 15 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що Україна теж є учасницею COVAX. Вакцин, які наша країна отримає за цією програмою, має вистачити для імунізації 8 мільйонів українців.

Відео: Сьогодні

Перша партія вакцини мала надійти ще 15 лютого, але поставка препарату зірвалася. Водночас західні ЗМІ пишуть, що перші поставки почнуться лише наприкінці місяця.

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