США вирішили поділитися "скандальною" AstraZeneca з сусідніми країнами: залежується на складах

США готуються поставити 2,5 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca в Мексику, і ще 1,5 млн – в Канаду.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає The Associated Press.
За її словами, пріоритетом залишається вакцинація населення США, проте, важливим кроком для припинення пандемії буде і поліпшена ситуація з коронавірусом в сусідніх країнах.
Раніше президент США Джо Байден пообіцяв американцям, що за перші 60 днів його президентства населенню введуть 100 млн доз вакцин: "Я з гордістю оголошую, що завтра, через 58 днів після початку роботи нашої адміністрації, ми досягнемо нашої мети".
Вакцина AstraZenecа досі не отримала дозвіл на екстрене використання в США, через що десятки мільйонів доз вакцини залежуються на американських складах.
Як повідомлялося раніше, країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca. Від вакцинації вже відмовилися в Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії, Таїланді та ін. Чи варто боятися британської розробки – читайте в нашому матеріалі.
При цьому є держави, які не стали цього робити і заявили про безпеку британського препарату. Серед них – і Україна.
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