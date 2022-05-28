США вирішили дати Україні далекобійні пускові установки – WSJ

Стало відомо, коли американське озброєння надійде ЗСУ

ЗСУ отримають від США далекобійні системи залпового вогню. / Фото: Колаж: Сьогодні

США поставлять в Україну сучасні пускові установки М270 MLRS та М142 Himars. Уряд США ухвалив попереднє рішення. Це озброєння можна використовувати як реактивні системи залпового вогню, і як оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Про це повідомили американські чиновники на умовах анонімності, пише Wall Street Journal.

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Про рішення розпочати постачання озброєння Україні адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити вже наступного тижня.

За словами одного з чиновників, ці пускові установки М270 MLRS та М142 Himars привезуть в Україну за кілька тижнів. Ще не менше одного тижня знадобиться для навчання українських офіцерів, які потім навчатимуть решту українських артилеристів на місці.

Ці пускові установки мають більшу дальність, ніж будь-який з інших РСЗВ, що є на озброєнні ЗСУ. М270 MLRS рухаються на гусеничному ходу, в той час як М142 Himars більш мобільні та використовують колісне шасі.

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Чому постачання цих установок так важливе

Український високопосадовець на умовах анонімності сказав американським журналістам, що ситуація на Донбасі може стати катастрофічною найближчими тижнями, якщо постачання важкого озброєння не прискорити.

В українській армії вичерпуються боєприпаси для радянських пускових установок "Смерч" та "Ураган", а близько сотні американських гаубиць М777 калібру 155 мм недостатньо, щоб перевершити вогневий потенціал російських військ зосереджених уздовж лінії фронту у Донецькій та Луганській областях.

Чому США тягнули з постачанням сучасних пускових установок

Українське військове командування протягом кількох тижнів переконувало американських партнерів узгодити надання цих установок. Проте в уряді США низка чиновників була стурбована тим, щоб передавати з такими пусковими установками сумісні з ними ракети, які мають дальність майже 300 кілометрів (ATACMS).

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Американські чиновники побоювалися, що ЗСУ можуть почати вести вогонь щодо критичної інфраструктури на території Росії. А також територіями Криму та Донбасу, які були окуповані з 2014 року.

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що адміністрація Байдена розглядає надання таких установок лише з такими боєприпасами, які дозволяють використовувати їх як реактивні системи залпового вогню, а не оперативно-тактичні ракетні комплекси. Дальність цих боєприпасів – від 30 до 70 км.

Ці установки дозволять українським захисникам вести вогонь по оперативному тилу російських підрозділів та боротися з підкріпленнями другого ешелону. Крім того, це підвищить ефективність контрбатарейної боротьби ЗСУ під час артилерійського протистояння на Донбасі.

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