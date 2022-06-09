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США збирають дані про РФ і не розуміють військової стратегії України – NYT

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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9 червня, 08:23
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Американські шпигунські агенції зосереджують свої зусилля на збиранні інформації на ворожих урядах
Американські шпигуни стежать за Росією. Фото: колаж "Сьогодні"
Американські шпигуни стежать за Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Американські спецслужби мають менше інформації, ніж хотіли б, про операції України, але мають набагато краще розуміння стану російських військ, їхніх запланованих операцій, успіхів та невдач. Уряди часто приховують інформацію від громадськості задля забезпечення оперативної безпеки. Але ці інформаційні прогалини в уряді США можуть ускладнити адміністрації Байдена ухвалення рішення про те, як спрямовувати військову допомогу.

Про це повідомляє The New York Times.

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За словами американських офіційних осіб, український уряд дав їм доступ до кількох секретних брифінгів або подробиць про їхні оперативні плани, а українські чиновники визнали, що вони не розповіли американцям усього.

Зараз американські шпигунські агенції зосереджують свої зусилля зі збирання інформації на ворожих урядах, таких як Росія.

У виданні наголосили, що адміністрація Байдена запропонувала нові можливості, такі як ракетно-артилерійські системи, про які президент Байден оголосив минулого тижня. Зараз Україна очікує на прибуття більш потужних західних систем озброєння.

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Директор національної розвідки Евріл Д. Гейнс заявила, що "було дуже важко сказати", скільки додаткової допомоги може отримати Україна.

"Насправді, ми маємо більше розуміння, мабуть, з російської сторони, ніж з української", – наголосила вона.

Байден розсекретив розвіддані, як США попереджали Європу про вторгнення РФ

Президент США Джо Байден наказав розсекретити розвіддані напередодні вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки заяви офіційних осіб США про напад були зустрінуті американськими партнерами та союзниками скептично. Про це повідомила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, передає CNN.

За її словами, напередодні повномасштабного нападу РФ представники розвідки США пояснили ситуацію американським політикам. Але коли політики розповіли про це своїм колегам з інших країн, то їм не повірили.

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"Коли ми пояснили нашим політикам, і наші політики пішли до своїх колег, то виявили у тих неабияку частку скептицизму", – розповіла Гейнс.

У підсумку Джо Байден сказав, що необхідно вийти і поділитися якомога більшою кількістю інформації:

"Президент повернувся до нас і сказав: "Ви повинні вийти та поділитися якомога більшою кількістю інформації, а також переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову взаємодіяти і, можливо, мати продуктивніші розмови про те, як готуватися до потенційного російського вторгнення", – наголосила Гейнс.

Раніше ми розповідали, що президент США Джо Байден 1 червня офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон та союзники не планують безпосередньо брати участь у війні Росії з Україною. Крім того, США не зацікавлені у початку війни між НАТО та РФ. Однак є умова, за якої Вашингтон може стати стороною конфлікту.

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