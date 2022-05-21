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США скликають "Рамштайн-2" з оборони України – що і коли обговорять

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 травня, 08:11
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Перед зустріччю Ллойд Остін поговорить з міністром оборони України Олексієм Резніковим
Група країн "Рамштайн" проведе нову зустріч з оборони України. Фото: РБК-Україна, колаж "Сьогодні"
Група країн "Рамштайн" проведе нову зустріч з оборони України. Фото: РБК-Україна, колаж "Сьогодні"

У понеділок, 23 травня, група країн формату "Рамштайн" проведе зустріч з оборони України. У зустрічі групи візьмуть участь понад 40 країн. Повний перелік учасників буде готовий пізніше.

Про це повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.

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"Вони зберуться разом, щоб надати Україні допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому", – зазначив Кірбі.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, група проводитиме такі зустрічі щомісяця. А деякі країни, які не були присутніми на попередньому подібному заході у квітні, висловили зацікавленість в участі.

Перед зустріччю Остін поговорить з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити військові потреби України. Держсекретар також обговорить останній транш допомоги у безпеці, яку Сполучені Штати направлять Україні.

На зустрічі Резніков надасть оновлену інформацію про поле бою та обговорить, що потрібно Україні для просування вперед. Члени контактної групи обговорять, як вони можуть якнайкраще використовувати ці можливості.

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Допомога у $40 млрд: на що Україна витратить гроші від США

США з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі нову фінансову допомогу. Законопроєкт про передачу $40 млрд вже схвалила Палата представників Конгресу США. Тепер його має затвердити Сенат.

Як повідомляє Reuters, допомога стосується не лише війська. Тож на що саме підуть ці кошти?

Допомога військова, економічна й гуманітарна

Згідно з законопроєктом, $40 млрд планують розподілити таким чином. $6 млрд спрямують на навчання українських військових, обладнання та зброю.

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По $8,7 млрд піде на підтримку української економіки, а також поповнення американської техніки, надісланої в Україну.

Ще $3,9 млрд спрямують на діяльність контингенту США у Європі та розвідку.

До того ж, закон дозволяє отримати додаткові $11 млрд у Президентському органі вилучення коштів, завдяки чому Байден може виділяти допомогу без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію. Як зазначає видання, Байден просив $5 млрд.

Також Україні нададуть гуманітарну допомогу на $5 млрд, зокрема і для вирішення продовольчої кризи у світі.

"Проєкт надає сотні мільйонів доларів для допомоги біженцям і фінансування зусиль з захоплення активів олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним", – зазначають у виданні.

Ще $600 млн передбачено для промисловості США, $500 млн піде на енергетичні й економічні потреби України та $400 млн на розслідування воєнних злочинів.

Підтримку нададуть не тільки Україні. $4 млрд піде на фінансування держав, що надавали нам різного виду допомогу, зокрема і військову, і які також відчули наслідки війни.

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