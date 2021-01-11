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США повернули Кубу в список спонсорів тероризму

11 січня, 23:47

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

США розірвали дипломатичні зв'язки з Кубою в 1961 році

США включили Кубу в список держав, які надають підтримку міжнародному тероризму.

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Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в Twitter.

"Необхідно припинити триваючу підтримку Кубою тероризму в Західній півкулі. Сьогодні Сполучені Штати повертають Кубу в список державних спонсорів тероризму", – написав Помпео.

Як вважає держсекретар США, це було зроблено за неодноразову підтримку Гаваною "актів міжнародного тероризму й укриття терористів".

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До речі, США розірвали дипломатичні зв'язки з Кубою в 1961 році у відповідь на націоналізацію американської власності.

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Раніше ми писали, що США скасовують внутрішні обмеження на співпрацю з китайським Тайванем. Як заявив Помпео, такі заходи були прийняті в односторонньому порядку, щоб "утихомирити комуністичну владу в Пекіні".

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