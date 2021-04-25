США тимчасово закриють консульства в Туреччині, американців попередили про небезпеку

Після визнання геноциду вірмен Байденом громадянам США, які перебувають у Туреччині, радять проявляти підвищену обережність

Держдепартамент Сполучених Штатів ухвалив рішення на два дні тимчасово зупинити роботу американського посольства і консульств на території Туреччини після офіційного визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен у 1915 році.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства США в Туреччині.

"Як запобіжний захід посольство США в Анкарі, Генеральне консульство США у Стамбулі, Консульство США в Адані і Консульське агентство США в Ізмірі будуть зачинені для звичайних послуг у понеділок, 26 квітня, і у вівторок, 27 квітня", – йдеться в повідомленні.

У посольстві пояснили, що в найближчі дні після заяви Байдена остерігаються демонстрацій і протестів біля своїх будівель.

Там також порадили громадянам США, які перебувають у Туреччині, уникати територій навколо американських урядових будівель і проявляти підвищену обережність у місцях, де можуть збиратися американці або іноземці.

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Раніше президент США Джо Байден зробив заяву у День пам'яті загиблих під час геноциду 1915 року вірменів 24 квітня, після чого послідувала негативна реакція турецької влади, а також Азербайджану.

Нагадаємо, в грудні в Іраку обстріляли посольство Сполучених Штатів у зеленій зоні Багдада з ракетної установки "Катюша".

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