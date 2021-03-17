США запровадять санкції проти РФ за втручання у вибори наступного тижня – ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена має намір оголосити про санкції, пов'язані зі втручанням у американські вибори вже наступного тижня.
Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох представників Держдепартаменту США.
Водночас співрозмовники видання не розкрили жодних подробиць, пов'язаних з очікуваними санкціями, але чітко заявили, що вони будуть націлені на кілька країн, серед яких Росія, Китай і Іран.
Зазначимо, у вівторок національна розвідка США розсекретила свою доповідь зі втручання у вибори в США в 2020 році, сфокусовану на діях трьох країн – Ірану, Китаю і Росії, причому третина доповіді стосується саме останньої.
Згідно з документом, Росія знову втручалася у президентські вибори і не без участі українських громадян намагалася вплинути на їх результат, дискредитуючи демократа Джо Байдена, який переміг в результаті голосування.
Нагадаємо, на початку березня США продовжили ще на рік санкції проти Росії через збройну агресію проти України і незаконну окупацію Кримського півострова – таким чином вони діятимуть щонайменше до 6 березня 2022 року.
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