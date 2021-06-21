США і ЄС ввели нові санкції проти Білорусі: у списку – сім'я Лукашенка

США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі і шести правоохоронних організацій. А ЄС – проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб, зокрема родичів Олександра Лукашенка.
Про це повідомило Міністерство фінансів Сполучених Штатів.
Під санкції США потрапили такі організації:
- КДБ;
- ГУБОЗіК МВС;
- внутрішні війська;
- УВС Бреста;
- в'язниця на Окрестіна;
Хто ще під санкціями США:
- Олександр Астрейко;
- Ольга Дорошенко;
- Наталя Ейсмонт (прессекретарка Лукашенко);
- Андрій Гуржій;
- Михайло Гриб (начальник міліції Мінська);
- Наталя Кочанова (голова верхньої палати парламенту);
- Сергій Калиновський (заступник міністра юстиції);
- Микола Карпенков;
- Світлана Кацуба;
- Олександр Лосякін;
- Ігор Плішевський;
- Марина Рахманова;
- Андрій Швед;
- Ірина Целиковець;
- Іван Тертель (ексглава КДБ);
- Сергій Зубков (командир спецназу КДБ "Альфа").
Як повідомляє "Радіо Свобода", санкції торкнуться членів сім'ї Лукашенка, журналістів, бізнесменів та інших осіб, що підтримують його, а також державних компаній.
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ЄС схвалив санкції стосовно підприємств:
- МАЗ;
- БелАЗ;
- "Білаеронавігація";
- Bremino Group;
- Globalcustom;
- Нова нафтова компанія;
- Logex і Sohra.
Які фізособи під санкціями ЄС:
- Олег Гайдукевич;
- Микола Карпенков;
- Геннадій Давидько;
- помічник прокурора Аліна Касьянчик;
- міністр оборони Віктор Хренін;
- журналісти Андрій Муковозчик і Сергій Гусаченко;
- прессекретарка МВС Ольга Чемоданова;
- бізнесмени Олексій Алексін і Олександр Зайцев.
Нагадаємо, минулого тижня Рада ЄС із закордонних справ домовилася щодо секторальних санкцій ЄС стосовно Білорусі у трьох сферах – калійні добрива, банківська справа та нафта.
Окремо в Євросоюзі вводять санкції через примусову посадку літака Ryanair і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Тим часом Мінськ всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими:
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