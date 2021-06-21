США і ЄС ввели нові санкції проти Білорусі: у списку – сім'я Лукашенка

Санкції вводять через примусову посадку літака Ryanair і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича

США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі і шести правоохоронних організацій. А ЄС – проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб, зокрема родичів Олександра Лукашенка.

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Про це повідомило Міністерство фінансів Сполучених Штатів.

Під санкції США потрапили такі організації:

КДБ;

ГУБОЗіК МВС;

внутрішні війська;

УВС Бреста;

в'язниця на Окрестіна;

Хто ще під санкціями США:

Олександр Астрейко;

Ольга Дорошенко;

Наталя Ейсмонт (прессекретарка Лукашенко);

Андрій Гуржій;

Михайло Гриб (начальник міліції Мінська);

Наталя Кочанова (голова верхньої палати парламенту);

Сергій Калиновський (заступник міністра юстиції);

Микола Карпенков;

Світлана Кацуба;

Олександр Лосякін;

Ігор Плішевський;

Марина Рахманова;

Андрій Швед;

Ірина Целиковець;

Іван Тертель (ексглава КДБ);

Сергій Зубков (командир спецназу КДБ "Альфа").

Як повідомляє "Радіо Свобода", санкції торкнуться членів сім'ї Лукашенка, журналістів, бізнесменів та інших осіб, що підтримують його, а також державних компаній.

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ЄС схвалив санкції стосовно підприємств:

МАЗ;

БелАЗ;

"Білаеронавігація";

Bremino Group;

Globalcustom;

Нова нафтова компанія;

Logex і Sohra.

Які фізособи під санкціями ЄС:

Олег Гайдукевич;

Микола Карпенков;

Геннадій Давидько;

помічник прокурора Аліна Касьянчик;

міністр оборони Віктор Хренін;

журналісти Андрій Муковозчик і Сергій Гусаченко;

прессекретарка МВС Ольга Чемоданова;

бізнесмени Олексій Алексін і Олександр Зайцев.

Нагадаємо, минулого тижня Рада ЄС із закордонних справ домовилася щодо секторальних санкцій ЄС стосовно Білорусі у трьох сферах – калійні добрива, банківська справа та нафта.

Окремо в Євросоюзі вводять санкції через примусову посадку літака Ryanair і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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Тим часом Мінськ всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими:

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