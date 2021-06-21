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США і ЄС ввели нові санкції проти Білорусі: у списку – сім'я Лукашенка

21 червня 2021 17:19

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Санкції вводять через примусову посадку літака Ryanair і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича

США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі і шести правоохоронних організацій. А ЄС – проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб, зокрема родичів Олександра Лукашенка.

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Про це повідомило Міністерство фінансів Сполучених Штатів.

Під санкції США потрапили такі організації:

  • КДБ;
  • ГУБОЗіК МВС;
  • внутрішні війська;
  • УВС Бреста;
  • в'язниця на Окрестіна;

Хто ще під санкціями США:

  • Олександр Астрейко;
  • Ольга Дорошенко;
  • Наталя Ейсмонт (прессекретарка Лукашенко);
  • Андрій Гуржій;
  • Михайло Гриб (начальник міліції Мінська);
  • Наталя Кочанова (голова верхньої палати парламенту);
  • Сергій Калиновський (заступник міністра юстиції);
  • Микола Карпенков;
  • Світлана Кацуба;
  • Олександр Лосякін;
  • Ігор Плішевський;
  • Марина Рахманова;
  • Андрій Швед;
  • Ірина Целиковець;
  • Іван Тертель (ексглава КДБ);
  • Сергій Зубков (командир спецназу КДБ "Альфа").

Як повідомляє "Радіо Свобода", санкції торкнуться членів сім'ї Лукашенка, журналістів, бізнесменів та інших осіб, що підтримують його, а також державних компаній.

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ЄС схвалив санкції стосовно підприємств:

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  • МАЗ;
  • БелАЗ;
  • "Білаеронавігація";
  • Bremino Group;
  • Globalcustom;
  • Нова нафтова компанія;
  • Logex і Sohra.

Які фізособи під санкціями ЄС:

  • Олег Гайдукевич;
  • Микола Карпенков;
  • Геннадій Давидько;
  • помічник прокурора Аліна Касьянчик;
  • міністр оборони Віктор Хренін;
  • журналісти Андрій Муковозчик і Сергій Гусаченко;
  • прессекретарка МВС Ольга Чемоданова;
  • бізнесмени Олексій Алексін і Олександр Зайцев.

Нагадаємо, минулого тижня Рада ЄС із закордонних справ домовилася щодо секторальних санкцій ЄС стосовно Білорусі у трьох сферах – калійні добрива, банківська справа та нафта.

Окремо в Євросоюзі вводять санкції через примусову посадку літака Ryanair і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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Тим часом Мінськ всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими:

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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