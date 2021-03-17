США ввели нові санкції проти Росії через Навального

На додаток до масштабного санкційного пакету, який США ввели проти Росії на початку місяця, Америка оголосила про нові заборонені заходи через отруєння опозиціонера Олексія Навального бойовою отрутою "Новачок".

Реклама

Як повідомила 17 березня прес-служба американського Міністерства торгівлі, РФ внесуть до списку країн, з якими повністю заборонений експорт та імпорт зброї та оборонних послуг.

"Застосовуючи заборонені нервово-паралітичні речовини проти дисидентів як всередині, так і за межами своїх кордонів, російський уряд грубо порушив свої зобов'язання згідно з Конвенцією про хімічну зброю, і безпосередньо піддав власних громадян та громадян інших країн смертельному ризику", – констатують в Міністерстві торгівлі.

Читайте також: ЄС прийняв "закон Навального": на Росію наклали нові санкції

Щоб РФ не використовувала американські розробки для своєї зловмисної діяльності, пов'язаної з хімічною зброєю, США і ввели санкції.

Реклама

Тому, починаючи з 18 березня, буде заборонений експорт і реекспорт до Росії американських товарів, які знаходяться на контролі з міркувань національної безпеки.

Крім того, зупиняється дія ліцензійних винятків на обслуговування і заміну деталей і устаткування, необмежене використання технологій і програмного забезпечення і додаткових дозволів на реекспорт товарів, які знаходяться на контролі з міркувань національної безпеки.

При цьому щодо авіації та космічної сфери до 1 вересня діятимуть виключення.

Нагадаємо, що два тижні тому США продовжили на рік санкції проти Росії через збройну агресію проти України та незаконну окупацію Кримського півострова.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама