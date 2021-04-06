США запровадили санкції проти Туреччини за угоду з Росією

Сполучені Штати з 7 квітня запроваджують санкції проти турецького Управління з оборонної індустрії (SSB), а також чотирьох чиновників за "велику угоду" з оборонним сектором Росії в 2017 році.
Про це йдеться в повідомленні у Федеральному регістрі США.
Згідно з документом, під санкціями опинилися глава SSB Ісмаїл Демір і ще три чиновники, які в ньому працюють. Вони тепер не зможуть відвідувати США, їхні активи в американській юрисдикції заблокують і заборонять американцям вести з ними справи.
Санкції введені згідно із законом "Про протидію противникам Америки через санкції" (CAATSA).
Яка саме угода була укладена в 2017 році, між Туреччиною і Росією не уточнюється, але можна припустити, що йдеться про контракт на поставку Москвою Анкарі зенітно-ракетних комплексів С-400.
Раніше Туреччина заявляла, що не відмовлятиметься від куплених у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, навіть зважаючи на загрозу американських санкцій.
Нагадаємо, в НАТО пояснили, чому Туреччині не потрібні російські ракетні комплекси – вони несумісні з технологіями Альянсу і не можуть бути інтегровані в його протиповітряну оборону.
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