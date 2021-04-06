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США запровадили санкції проти Туреччини за угоду з Росією

6 квітня, 07:01

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Туреччина поплатилася за закупівлю у РФ комплексів С-400

Сполучені Штати з 7 квітня запроваджують санкції проти турецького Управління з оборонної індустрії (SSB), а також чотирьох чиновників за "велику угоду" з оборонним сектором Росії в 2017 році.

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Про це йдеться в повідомленні у Федеральному регістрі США.

Згідно з документом, під санкціями опинилися глава SSB Ісмаїл Демір і ще три чиновники, які в ньому працюють. Вони тепер не зможуть відвідувати США, їхні активи в американській юрисдикції заблокують і заборонять американцям вести з ними справи.

Санкції введені згідно із законом "Про протидію противникам Америки через санкції" (CAATSA).

Яка саме угода була укладена в 2017 році, між Туреччиною і Росією не уточнюється, але можна припустити, що йдеться про контракт на поставку Москвою Анкарі зенітно-ракетних комплексів С-400.

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Раніше Туреччина заявляла, що не відмовлятиметься від куплених у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, навіть зважаючи на загрозу американських санкцій.

Нагадаємо, в НАТО пояснили, чому Туреччині не потрібні російські ракетні комплекси – вони несумісні з технологіями Альянсу і не можуть бути інтегровані в його протиповітряну оборону.

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США Туреччина санкції с-400 ракетні комплекси
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