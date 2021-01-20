США ввели санкції проти української компанії

США звинуватили українську компанію Fides Ship Management в перевезенні венесуельської нафти і ввели проти неї санкції.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Також Міністерство фінансів США ввело обмеження стосовно чотирьох кораблів, якими управляє компанія:
- Baliar;
- Balita;
- Domani;
- Freedom.
Нагадаємо, в 2019 році Сполучені Штати ввели санкції проти нафтового сектору Венесуели, відразу після того, як США визнали Хуана Гуайдо тимчасовим главою держави.
Раніше повідомлялося, що після внесення сімох громадян до списку санкцій США в Офісі президента України висловили готовність жорстко реагувати на втручання українських громадян у виборчий процес в Сполучених Штатах.
Також ми писали про те, що Сполучені Штати розширили санкції проти Росії в рамках CAATSA (Countering America`s Adversaries Through Sanctions Act – Закон про протистояння противникам Америки за допомогою санкцій).
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