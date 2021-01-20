США ввели санкції проти української компанії

США звинуватили українську компанію Fides Ship Management в перевезенні венесуельської нафти і ввели проти неї санкції.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Також Міністерство фінансів США ввело обмеження стосовно чотирьох кораблів, якими управляє компанія:

Baliar;

Balita;

Domani;

Freedom.

Нагадаємо, в 2019 році Сполучені Штати ввели санкції проти нафтового сектору Венесуели, відразу після того, як США визнали Хуана Гуайдо тимчасовим главою держави.

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Раніше повідомлялося, що після внесення сімох громадян до списку санкцій США в Офісі президента України висловили готовність жорстко реагувати на втручання українських громадян у виборчий процес в Сполучених Штатах.

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Також ми писали про те, що Сполучені Штати розширили санкції проти Росії в рамках CAATSA (Countering America`s Adversaries Through Sanctions Act – Закон про протистояння противникам Америки за допомогою санкцій).

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