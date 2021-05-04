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США висловили рішучий протест проти будівництва "Північного потоку – 2"

4 травня, 21:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Німеччині своєю чергою підкреслили важливість підтримки України перед обличчям агресії Росії, а також згадали про дестабілізуючу діяльність Москви

Сполучені Штати як і раніше рішуче виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік – 2" у Європі.

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Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив голові Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маасу в кулуарах зустрічі голів МЗС "Великої сімки" в Лондоні, повідомила пресслужба Держдепу.

"Держсекретар висловив рішучу позицію проти будівництва газопроводу "Північний потік – 2", – йдеться в повідомленні.

Маас своєю чергою наголосив на важливості підтримки України перед обличчям агресії Росії і координації порядку денного НАТО на період до 2030 року.

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Блінкен і голова МЗС Німеччини також зійшлися на важливості трансатлантичного співробітництва перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану.

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Нагадаємо, німецьке Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії до кінця травня призупинило будівництво газопроводу "Північний потік – 2" через позов екологів.

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