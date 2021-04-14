США виводять війська з Афганістану: офіційна заява Байдена

Американські військові знаходяться в Афганістані з 2001 року – їх ввели після теракту 9/11, і з моменту ліквідації Усами бен Ладена їхня мета була неясною

Війська США залишать Афганістан, через 20 років після початку військового вторгнення через теракт, здійснений "Аль-Каїдою" 11 вересня 2001 року.

Реклама

Про це в своєму зверненні до нації 14 квітня заявив президент США Джо Байден.

Він назвав це найдовшою війною в історії Сполучених Штатів, додавши, що прийшла пора її закінчити.

"Час покласти край найтривалішій війні Америки. Американським військам час повертатися з Афганістану", – написав він в Twitter.

Байден зізнався, що був одним із тих членів Конгресу, хто підтримав вторгнення в Афганістан, але тепер він дійшов висновку, що американська військова присутність не допоможе створити стійкий уряд у цій країні.

Реклама

При цьому він висловив надію на те, що президент Афганістану зосередиться на тому, щоб його країна більше ніколи не стала місцем для атак на США.

Крім того, американський президент назвав "неясними" причини, через які війська його країни залишалися в Афганістані всі 10 років після ліквідації ватажка "Аль-Каїди" Усами бен Ладена – він був убитий 2 травня 2011 року під час військової операції "Спис Нептуна".

В тренді Жахливе ДТП з автобусом у Єгипті: 20 людей згоріли живцем

"Ми не можемо продовжувати це коло: нарощувати нашу військову присутність в Афганістані з метою створення ідеальних умов, аби вивести війська, і сподіватися отримати інший результат", – підкреслив Байден.

Він пообіцяв, що процес виведення військ із Афганістану почнеться до кінця цього місяця і триватиме до 11 вересня цього року.

Байден зазначив, що це є порушенням мирної угоди з "Талібаном", згідно з яким американська армія мала полишити цю країну до 1 травня 2021 року. Але якщо таліби зважаться атакувати американських військових, то відповідь буде дана за допомогою "всіх наявних у розпорядженні США інструментів".

Реклама

Як стало відомо, війська інших країн-членів НАТО теж залишать Афганістан до 11 вересня.

Цікаво, що вивести американських військових із цієї країни обіцяли і попередники Байдена – зокрема, республіканець Дональд Трамп і демократ Барак Обама.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама