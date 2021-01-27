США закуплять ще по 100 млн доз вакцин від COVID-19 Moderna і Pfizer

До кінця літа будуть щеплені близько 300 тисяч американців

США планують закупити незабаром ще по 100 млн доз вакцин від коронавірусу, розроблених компаніями Moderna і Pfizer.

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Про це заявив президент США Джо Байден, передає Reuters.

"Ми очікуємо, що ці додаткові 200 млн доз будуть поставлені влітку", – сказав Байден.

За його словами, 200 млн доз препаратів вже замовлені. Байден висловив надію на те, що його адміністрація незабаром зможе підтвердити закупівлю.

Також влада збільшить постачання доз вакцин від COVID-19 штатам і територіям до 10 млн щотижня. Очікується, що до кінця літа від коронавірусу будуть щеплені близько 300 тисяч американців.

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За останніми даними, в США було зафіксовано понад 25,4 млн випадків коронавірусу, за останню добу – 156 тисяч нових випадків.

Ми також повідомляли, що в США виявили перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу, відомим у світі як бразильський.

Раніше ми писали, що США приєднаються до міжнародного механізму доступу до вакцин COVAX.

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