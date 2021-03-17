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США закуплять у AstraZeneca ліки від COVID-19

17 березня, 05:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Компанія стверджує, що її ліки можуть захистити від коронавірусу

Шведсько-британська компанія AstraZeneca уклала договір c урядом Сполучених Штатів на поставку заснованого на антитілах препарату для лікування COVID-19 – AZD7442, на загальну суму 205 млн доларів.

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Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що договір укладений на основі домовленостей, досягнутих з Міноборони і МОЗ США ще в жовтні 2020 року.

Спочатку планувалася поставка 100 тис. доз AZD7442, пізніше AstraZeneca домовилася з Пентагоном про придбання ним ще 100 тис. доз. Згідно ж уже укладеним договором, США в 2021 році придбають 700 тис. доз препарату.

У компанії стверджують, що їхній препарат забезпечує надійний захист тим, хто не може бути вакцинований від COVID-19.

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"Комбінація антитіл тривалої дії може дати майже негайний захист тим, хто не може бути вакцинований, як для запобігання інфекції, так і для лікування хвороби у пацієнтів, вже інфікованих вірусом", – упевнений виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо.

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Він підкреслив, що підтримка уряду США дуже важлива для прискорення розробки AZD7442, який "стане важливим інструментом у боротьбі з COVID-19".

Тим часом багато країн вирішують тимчасово зупинити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через повідомлення про смерті нібито після вакцинації цим препаратом. Проте немає доказів того, що ця вакцина сприяє виникненню у деяких людей тромбів.

Водночас багато держав продовжують вакцинацію населення препаратом AstraZeneca, серед них і Україна.

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США коронавірус ліки AstraZeneca
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