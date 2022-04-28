США запускають ленд-ліз. Як ця програма допоможе Україні виграти війну проти Росії

Конгрес США збирається ухвалити закон, який може стати вагомим внеском у перемогу над Кремлем

Після ухвалення закону Україна може одержати багато цікавої зброї зі США / Колаж "Сьогодні"

Вашингтон запускає військову програму Ленд-ліз з надання воюючій Україні необхідних у війні товарів, як це було 80 років тому під час боротьби європейських країн проти фашистської Німеччини. Вдень 27 квітня за це мала проголосувати Палата представників Конгресу США.

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Сенат ще 7 квітня одноголосно ухвалив законопроект про відновлення цієї програми часів Другої світової війни, яка дозволить американському президенту Джозефу Байдену прискореними темпами вилучати з бюджету США мільярди та оплачувати ними зброю та інші товари, необхідні Україні для перемоги над Росією. З Конгресом поки що затримка – республіканці вирішили пов'язати Закон про ленд-ліз із Законом про додаткове фінансування коронавірусного фонду, що не хочуть робити демократи.

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Поки на Капітолійських пагорбах йдуть торги, сайт "Сьогодні" розбирався, що може дати Україні розморожений закон періоду Другої світової війни.

Суть закону

Закон S.3522 має назву "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року".

На сайті Конгресу США сказано, що цей законопроект тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями Президента щодо надання або оренди предметів оборони, якщо предмети оборони призначені для уряду України чи урядів інших країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії до України.

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Законопроект дозволяє протягом 2022-2023 фінансових років надавати в оренду або дати кредит на засоби захисту за спрощеною процедурою затвердження такої передачі. Для України навіть скасовується обов'язкова для таких угод вимога, щоб термін кредитування чи оренди не перевищував 5 років.

"Президент повинен встановити прискорені процедури для забезпечення своєчасної доставки оборонних виробів, переданих Україні в оренду чи лізинг відповідно до цього законопроекту", – йдеться у документі.

Коментарі

На думку американського видання Politico, надання ленд-лізу свідчить про те, що західний світ повірив – у війні подолана риса невизначеності, хто буде переможцем і зараз Україна рухається до перемоги над Російською Федерацією. При цьому ще недавно американські експерти були не впевнені, як пройде донбаський етап війни.

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"Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року прискорить передачу критично важливого військового обладнання та інших життєво важливих матеріалів в Україну, скоротивши бюрократичну тяганину. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з застереженням, що країни-отримувачі виплатять борг США пізніше", – пише Politico.

Американський журнал National Review пише, що американська зброя буде вирішальною у війні України з Росією.

"Усунувши знак долара, пов'язаний з перекиданням військової техніки в Україну, S.3522 може відіграти вирішальну роль у відбитті путінського вторгнення. Наприклад, ВПС США нині мають понад 350 штурмовиків A-10 "Warthog", які їм більше не потрібні. Оснащені 30-мм кулеметами Гатлінга, які здатні розірвати колону танків на шматки, ці літаки були розроблені спеціально для знищення бронетанкових військ СРСР у разі великомасштабного вторгнення країн Варшавського договору до Європи. Це саме те, що потрібно Україні, щоб перетворити всі ці жахливі Z-пофарбовані танки на корисний металобрухт. Перекидання 50 із них Україні вплине на хід наземної війни. Проходження S. 3522 дасть президенту Байдену законні повноваження зробити саме це", – йдеться у статті National Review.

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