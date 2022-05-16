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Сталеві пташки зі США прибули в Україну для полювання на окупантів

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16 травня, 22:05
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Вашингтон розпочав постачання авіації в Україну
США почали передавати Україні авіацію.
США почали передавати Україні авіацію. / Фото: Колаж: Сьогодні

США передали Україні три вертольоти Мі-17. Вони вже прибули до нашої країни та виконують бойові завдання. Про це повідомив журналіст американського журналу Foreign Policy Джек Детч в Twitter.

Також, за словами журналіста, в Україну вже прибули 60% із 209 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць, які обіцяли Україні в рамках цього пакету.

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"Україна отримала ще три вертольоти Мі-17 радянських часів, і вони вже виконували бойові завдання", – написав Детч.

Як відомо, Мі-8 – один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Це багатоцільова машина, її різні модифікації придатні для ударних цілей, перевезення людей та вантажів, проведення рятувальних та інших спеціальних операцій. Мі-17 – експортна модифікація цього вертольота.

США почали постачати авіацію до України. Фото: US Army

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Допомога Україні від США

США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі нову фінансову допомогу. Законопроект про передачу $40 млрд вже схвалила Палата представників Конгресу США. Тепер його має затвердити Сенат.

Допомогу спрямують не лише на українську армію:

  • $6 млрд – направлять на навчання українських військових, обладнання та зброю;
  • по $8,7 млрд – на підтримку української економіки та поповнення американської техніки, відправленої в Україну;
  • $3,9 млрд – на діяльність контингенту США у Європі та розвідку.

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Герої не вмирають!

Віддав життя, рятуючи побратимів… Микола Володимирович Цюрик - солдат ЗСУ з міста Камінь-Каширський, Волинь. На війні - з перших днів. Загинув під час бойового завдання: дав можливість побратимам відступити, прикривши їх від ворога. Його так шанували в рідному містечку, що оголосили триденну жалобу. Герой України. Посмертно.

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Олексій Ковалевський - солдат 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Острозького. До війни - оператор телеканалу “Україна 24”. Нині боронить рідну землю від російських окупантів на сході. За особисту мужність, військові заслуги та ефективне знищення ворожих ДРГ нагороджений бойовою медаллю. Пишаємось колегою!
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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