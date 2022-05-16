Сталеві пташки зі США прибули в Україну для полювання на окупантів

Вашингтон розпочав постачання авіації в Україну

США почали передавати Україні авіацію. / Фото: Колаж: Сьогодні

США передали Україні три вертольоти Мі-17. Вони вже прибули до нашої країни та виконують бойові завдання. Про це повідомив журналіст американського журналу Foreign Policy Джек Детч в Twitter.

Також, за словами журналіста, в Україну вже прибули 60% із 209 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць, які обіцяли Україні в рамках цього пакету.

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"Україна отримала ще три вертольоти Мі-17 радянських часів, і вони вже виконували бойові завдання", – написав Детч.

Як відомо, Мі-8 – один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Це багатоцільова машина, її різні модифікації придатні для ударних цілей, перевезення людей та вантажів, проведення рятувальних та інших спеціальних операцій. Мі-17 – експортна модифікація цього вертольота.

США почали постачати авіацію до України. Фото: US Army

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Допомога Україні від США

США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі нову фінансову допомогу. Законопроект про передачу $40 млрд вже схвалила Палата представників Конгресу США. Тепер його має затвердити Сенат.

Допомогу спрямують не лише на українську армію:

$6 млрд – направлять на навчання українських військових, обладнання та зброю;

– направлять на навчання українських військових, обладнання та зброю; по $8,7 млрд – на підтримку української економіки та поповнення американської техніки, відправленої в Україну;

– на підтримку української економіки та поповнення американської техніки, відправленої в Україну; $3,9 млрд – на діяльність контингенту США у Європі та розвідку.

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