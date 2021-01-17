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Стало відомо, які рішення Трампа скасує Байден у день інавгурації

17 січня, 14:54

Ольга Литвин Ольга Литвин

Байден планує нейтралізувати найсерйозніший збитки, завдані попередником

Дональд Трамп, Джо Байден. Вибори президента США-2020

Дональд Трамп, Джо Байден. Вибори президента США-2020 / Фото: Сьогодні

Новий президент США Джо Байден у перші дні свого перебування на посаді скасує або перегляне спірні політичні рішення адміністрації Трампа.

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Про це повідомляє Los Angeles Times із посиланням на заяву глави адміністрації Рона Клейна.

У день інавгурації Байден планує:

  • Скасувати обмеження Трампа на імміграцію з декількох країн із переважно мусульманським населенням.
  • Знову приєднатися до Паризької кліматичної угоди.
  • Оголосити вимогу носити маски на федеральній власності й під час міждержавних поїздок.

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  • Продовжити мораторій на виплату студентських позик. А також скасувати виселення 25 млн постраждалих від коронакризи орендарів у всій країні.

Клейн сказав, що Байден "не тільки нейтралізує найсерйозніші збитки, завдані адміністрацією Трампа, а й почне рух країни вперед".

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Крім того, однією із заступниць глави Держдепу може стати екс-помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд, яка не раз висловлювала симпатію українській Революції Гідності.

Раніше Байден пообіцяв найнезвичайнішу в історії інавгурацію: "Американці пишатимуться".

Команда новообраного президента Джо Байдена готується до інавгурації і запланувала спеціальне телешоу за участю світових зірок. Ведучим заходу стане актор Том Хенкс:

Відео: Сьогодні

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США інавгурація скасування рішення Джо Байден
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