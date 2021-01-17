Стало відомо, які рішення Трампа скасує Байден у день інавгурації

Новий президент США Джо Байден у перші дні свого перебування на посаді скасує або перегляне спірні політичні рішення адміністрації Трампа.
Про це повідомляє Los Angeles Times із посиланням на заяву глави адміністрації Рона Клейна.
У день інавгурації Байден планує:
- Скасувати обмеження Трампа на імміграцію з декількох країн із переважно мусульманським населенням.
- Знову приєднатися до Паризької кліматичної угоди.
- Оголосити вимогу носити маски на федеральній власності й під час міждержавних поїздок.
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- Продовжити мораторій на виплату студентських позик. А також скасувати виселення 25 млн постраждалих від коронакризи орендарів у всій країні.
Клейн сказав, що Байден "не тільки нейтралізує найсерйозніші збитки, завдані адміністрацією Трампа, а й почне рух країни вперед".
Крім того, однією із заступниць глави Держдепу може стати екс-помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд, яка не раз висловлювала симпатію українській Революції Гідності.
Раніше Байден пообіцяв найнезвичайнішу в історії інавгурацію: "Американці пишатимуться".
Команда новообраного президента Джо Байдена готується до інавгурації і запланувала спеціальне телешоу за участю світових зірок. Ведучим заходу стане актор Том Хенкс:
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