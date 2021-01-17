Стало відомо, які рішення Трампа скасує Байден у день інавгурації

Дональд Трамп, Джо Байден. Вибори президента США-2020 / Фото: Сьогодні

Новий президент США Джо Байден у перші дні свого перебування на посаді скасує або перегляне спірні політичні рішення адміністрації Трампа.

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Про це повідомляє Los Angeles Times із посиланням на заяву глави адміністрації Рона Клейна.

У день інавгурації Байден планує:

Скасувати обмеження Трампа на імміграцію з декількох країн із переважно мусульманським населенням.

Знову приєднатися до Паризької кліматичної угоди.

Оголосити вимогу носити маски на федеральній власності й під час міждержавних поїздок.

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Продовжити мораторій на виплату студентських позик. А також скасувати виселення 25 млн постраждалих від коронакризи орендарів у всій країні.

Клейн сказав, що Байден "не тільки нейтралізує найсерйозніші збитки, завдані адміністрацією Трампа, а й почне рух країни вперед".

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Крім того, однією із заступниць глави Держдепу може стати екс-помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд, яка не раз висловлювала симпатію українській Революції Гідності.

Раніше Байден пообіцяв найнезвичайнішу в історії інавгурацію: "Американці пишатимуться".

Команда новообраного президента Джо Байдена готується до інавгурації і запланувала спеціальне телешоу за участю світових зірок. Ведучим заходу стане актор Том Хенкс:

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