Стихія в США – циклон "Іда" затопив метро в Нью-Йорку (відео)

В США циклон "Іда", який досяг в середу, 1 серпня, Нью-Йорка, підтопив метро і деякі частини міста. Про це повідомило видання Insider Paper у четвер, 2 вересня.
Зазначається, що сильний потік води ринув на підземну станцію метро "28-я вулиця", розташовану на перетині Бродвею з 28-ю вулицею у Флетайронському квартал в Манхеттені. Вхід на платформу був відразу ж закритий, а з поїзда оперативно евакуювали пасажирів.
"Я їхав і побачив це! Я не розумів, звідки вона ллється – знизу, зверху або зі стіни. Вода лилася на шляху і вже покрила рейки", – розповів машиніст Брайан.
За його словами, через підтоплення з поїзда відразу евакуювали понад 100 чоловік. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Через підтоплення було зупинено рух по ряду гілок метрополітену.
JUST IN All subway services in New York city suspended due to severe flooding pic.twitter.com/00p4BR4Alu- Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, +2021
BREAKING Catastrophic situation in New York City after flooding. This is 28th street, NYC- Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021
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ALERT 145th Street 1 Train station in New York City #nycwx- Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021
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У Нью-Йорку оголосили попередження про катастрофічні раптові повені. У місті йдуть сильні дощі, вода з водостоків виривається назад на поверхню. Також затопило аеропорт Ньюарк, який знаходиться в 24 км на північний захід від нью-йоркського району Мідтаун.
Що відомо про ураган "Іда"
- У неділю, 29 серпня, ураган "Іда" досяг Луїзіани. Він має четвертий клас небезпеки з п'яти і становить значну загрозу – швидкість вітру досягає 240 кілометрів на годину.
- У штаті Луїзіана через ураган "Іда" понад 600 тисяч чоловік залишилися без електрики. Без енергопостачання залишаються 619 392 споживача. Це один з найважливіших ознак оцінки небезпеки стихійного лиха.
- До цього президент США Байден попередив громадян про руйнівну силу урагану "Іда" і повідомив, що в країні буде докладено максимальних зусиль для ліквідації його прийдешніх наслідків.
- Крім сильного вітру, ураган небезпечний рясними опадами і значним підйомом рівня води – він зростає на кілька метрів. Президент пообіцяв зробити все можливе для ліквідації наслідків урагану і заявив, що такої масштабної підготовки до стихійного лиха ще не зустрічав.
Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що через ураган "Іда" в околицях Нового Орлеана найбільша річка Північної Америки Міссісіпі текла в зворотному напрямку зі швидкістю приблизно 1,5 м/с. Останній раз таке було під час урагану "Катріна" 16 років тому.
Також ми інформували, що була зафіксована перша жертва урагану "Іда" в Сполучених Штатах. Одна людина загинула, коли сильний вітер повалив дерево в штаті Луїзіана.