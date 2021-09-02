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Стихія в США – циклон "Іда" затопив метро в Нью-Йорку (відео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
2 вересня, 09:43
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Сильний потік води ринув на підземну станцію "28-я вулиця"
Через підтоплення був зупинений рух на декількох гілках метрополітену. Фото: колаж "Сьогодні"
Через підтоплення був зупинений рух на декількох гілках метрополітену. Фото: колаж "Сьогодні"

В США циклон "Іда", який досяг в середу, 1 серпня, Нью-Йорка, підтопив метро і деякі частини міста. Про це повідомило видання Insider Paper у четвер, 2 вересня.

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Зазначається, що сильний потік води ринув на підземну станцію метро "28-я вулиця", розташовану на перетині Бродвею з 28-ю вулицею у Флетайронському квартал в Манхеттені. Вхід на платформу був відразу ж закритий, а з поїзда оперативно евакуювали пасажирів.

"Я їхав і побачив це! Я не розумів, звідки вона ллється – знизу, зверху або зі стіни. Вода лилася на шляху і вже покрила рейки", – розповів машиніст Брайан.

За його словами, через підтоплення з поїзда відразу евакуювали понад 100 чоловік. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Через підтоплення було зупинено рух по ряду гілок метрополітену.

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У Нью-Йорку оголосили попередження про катастрофічні раптові повені. У місті йдуть сильні дощі, вода з водостоків виривається назад на поверхню. Також затопило аеропорт Ньюарк, який знаходиться в 24 км на північний захід від нью-йоркського району Мідтаун.

Що відомо про ураган "Іда"

  • У неділю, 29 серпня, ураган "Іда" досяг Луїзіани. Він має четвертий клас небезпеки з п'яти і становить значну загрозу – швидкість вітру досягає 240 кілометрів на годину.
  • У штаті Луїзіана через ураган "Іда" понад 600 тисяч чоловік залишилися без електрики. Без енергопостачання залишаються 619 392 споживача. Це один з найважливіших ознак оцінки небезпеки стихійного лиха.
  • До цього президент США Байден попередив громадян про руйнівну силу урагану "Іда" і повідомив, що в країні буде докладено максимальних зусиль для ліквідації його прийдешніх наслідків.
  • Крім сильного вітру, ураган небезпечний рясними опадами і значним підйомом рівня води – він зростає на кілька метрів. Президент пообіцяв зробити все можливе для ліквідації наслідків урагану і заявив, що такої масштабної підготовки до стихійного лиха ще не зустрічав.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що через ураган "Іда" в околицях Нового Орлеана найбільша річка Північної Америки Міссісіпі текла в зворотному напрямку зі швидкістю приблизно 1,5 м/с. Останній раз таке було під час урагану "Катріна" 16 років тому.

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Також ми інформували, що була зафіксована перша жертва урагану "Іда" в Сполучених Штатах. Одна людина загинула, коли сильний вітер повалив дерево в штаті Луїзіана.

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