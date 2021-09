Стихія в США – циклон "Іда" затопив метро в Нью-Йорку (відео)

В США циклон "Іда", який досяг в середу, 1 серпня, Нью-Йорка, підтопив метро і деякі частини міста. Про це повідомило видання Insider Paper у четвер, 2 вересня.

Зазначається, що сильний потік води ринув на підземну станцію метро "28-я вулиця", розташовану на перетині Бродвею з 28-ю вулицею у Флетайронському квартал в Манхеттені. Вхід на платформу був відразу ж закритий, а з поїзда оперативно евакуювали пасажирів.

"Я їхав і побачив це! Я не розумів, звідки вона ллється – знизу, зверху або зі стіни. Вода лилася на шляху і вже покрила рейки", – розповів машиніст Брайан.

За його словами, через підтоплення з поїзда відразу евакуювали понад 100 чоловік. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Через підтоплення було зупинено рух по ряду гілок метрополітену.

JUST IN All subway services in New York city suspended due to severe flooding pic.twitter.com/00p4BR4Alu