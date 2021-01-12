Прихильники Трампа масово йдуть у Telegram

Американці почали активно завантажувати додаток Telegram після того, як в нього "переїхав" діючий президент США Дональд Трамп. Трампу довелося це зробити на тлі блокувань його акаунтів в соціальних мережах через події біля Капітолію у Вашингтоні 6 січня.
В результаті Telegram став другим за завантаженнями додатком в США, повідомляє The Telegraph.
Зростанню популярності мессенджера також посприяли:
- відключення популярної серед прихильників Трампа соціальної мережі Parler;
- зміна політики конфіденційності месенджера WhatsApp.
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Нагадаємо, 7 січня Facebook і Instagram заблокували акаунти Дональда Трампа через зіткнення в Капітолії 6 січня, що призвели до смертей, яким передували заклики "захистити чесність виборів" чинного президента.
9 січня соціальна мережа Twitter назавжди заблокувала обліковий запис @realDonaldTrump, яким користувався президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на своєму посту.
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