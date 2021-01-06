Прихильники Трампа взяли штурмом Сенат: у США почався "Майдан"? (фото, відео)

Шанувальники чинного президента США Дональда Трампа взяли штурмом головний будинок Капітолії – Капітолійський пагорб.
Як повідомляє NBC News, учасники протесту потрапили в будівлю Конгресу США, де зараз затверджують переможця на виборах.
Бібліотека Конгресу, розташована прямо через вулицю, була евакуйована, і людям було наказано зберігати спокій.
Зараз у США триває спільна сесія Сенату і Палати представників Конгресу США, на якій будуть затверджені результати голосування та офіційно оголошений наступний президент.
Сотні протестувальників, дехто з них несли великі прапори Трампа, були помічені на східному фронті Капітолію, намагаючись пройти повз барикади.
Поліція безуспішно намагається стримувати радикалів з руху Proud Boys.
Нагадаємо, раніше американські ЗМІ писали, що Дональд Трамп визнає свою поразку на виборах але тільки в приватних бесідах. Публічно він цього не робить, щоб привертати до себе більше уваги.
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