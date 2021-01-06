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Прихильники Трампа взяли штурмом Сенат: у США почався "Майдан"? (фото, відео)

6 січня, 21:21

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Протестувальники проти перемоги Байдена на виборах

Шанувальники чинного президента США Дональда Трампа взяли штурмом головний будинок Капітолії – Капітолійський пагорб.

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Як повідомляє NBC News, учасники протесту потрапили в будівлю Конгресу США, де зараз затверджують переможця на виборах.

Бібліотека Конгресу, розташована прямо через вулицю, була евакуйована, і людям було наказано зберігати спокій.

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Зараз у США триває спільна сесія Сенату і Палати представників Конгресу США, на якій будуть затверджені результати голосування та офіційно оголошений наступний президент.

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Фото: REUTERS/Jim Bourg

Фото: REUTERS/Jim Bourg

Сотні протестувальників, дехто з них несли великі прапори Трампа, були помічені на східному фронті Капітолію, намагаючись пройти повз барикади.

Поліція безуспішно намагається стримувати радикалів з руху Proud Boys.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ писали, що Дональд Трамп визнає свою поразку на виборах але тільки в приватних бесідах. Публічно він цього не робить, щоб привертати до себе більше уваги.

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США протести Дональд Трамп
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