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Холодна війна, захист України і обіцянка Путіна щодо Афганістану. Що Байден розповів після саміту

16 червня 2021 22:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Сполучених Штатів після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним дав прес-конференцію – головні заяви

Володимир Путін і Джо Байден провели зустріч. Фото: REUTERS / ELO

Володимир Путін і Джо Байден провели зустріч. Фото: REUTERS / ELO

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дав прес-конференцію за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші заяви американського лідера.

Про відносини США і РФ

"Все зрозуміло для мене. Немає заміни діалогу віч-на-віч, лицем до лиця".

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"Я заявив президенту Путіну, що мій порядок денний не проти Росії".

"Заміни ... особистої зустрічі між лідерами немає".

"Останнє, чого зараз Путін хоче – це холодна війна ...".

Про Україну

"Я підтвердив непохитну прихильність США підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися займатися дипломатією для виконання мінських угод ".

Про Білорусь

"Я поділився нашими стурбованостями щодо Білорусі. Він (Путін) не став не погоджуватися з тим, що трапилося, а сказав, що річ у тім, що тепер з цим робити".

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Про Навального

"Я ясно дав зрозуміти, що вважаю, що наслідки (смерті Олексія Навального в тюрмі) будуть катастрофічними для Росії".

Байден і Путін провели зустріч. Фото: REUTERS / zuz

Байден і Путін провели зустріч. Фото: REUTERS / zuz

Про Афганістані та Ірані

"Він (Путін) вказав, що готовий, цитую, допомогти по Афганістану – я не буду зараз вдаватися в подробиці – і допомогти по Ірану".

Про Сирії

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"Є ще величезний список речей, на які ми витратили час. Від гострої необхідності зберігати і знову відкривати гуманітарні коридори в Сирії, щоб можна було (голодуючим жителям) отримувати їжу".

Про Китаї

"Ми добре (з главою КНР Сі Цзіньпіном) друг одного знаємо, але ми не добрі друзі, це чистий бізнес".

Про кібератаки

"Ми домовилися дати завдання експертам в обох наших країнах для роботи над конкретним розумінням того, що є неприйнятним, і розглянути конкретні випадки (кібератак), які відбулися в наших країнах".

Контроль над озброєннями

"У нас є домовленність працювати над великим угодою в галузі контролю над озброєннями".

Нагадаємо, Байден і Путін за підсумками саміту не запросили друг одного в гості.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

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