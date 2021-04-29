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Стрілянина в США. Загинули п'ять осіб, включаючи двох поліцейських (фото)

29 квітня, 19:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

У Північній Кароліні чоловік вбив вітчима, матір і двох правоохоронців, під час затримання він загинув

У Сполучених Штатах сталася стрілянина, в результаті загинули п'ятеро осіб, двоє з яких – працівники правоохоронних органів.

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Про це повідомляє СNN.

Фото: edition.cnn.com

Як повідомляється, інцидент стався в американському штаті Північна Кароліна. Поліцейські прийняли виклик про те, що чоловік не вийшов на роботу і не відповідає на дзвінки. Однак, як тільки вони увійшли до будинку, по них відразу відкрили стрілянину.

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Фото: nbcnews.com

Підозрюваний близько 13 годин стріляв у співробітників правоохоронних органів.

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Один із співробітників поліції – заступник шерифа округу Уатог – загинув на місці події, а сержант помер після того, як його доправили на вертольоті до місцевої лікарні.

Також серед загиблих підозрюваний, його мати і вітчим.

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Обставини смерті не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що в США в місті Браян сталася стрілянина. В результаті інциденту травми отримали шестеро осіб, деякі з них у важкому стані.

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