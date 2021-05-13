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Стягують важку артилерію. США піймали Росію на брехні про Крим

13 травня, 20:46

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Російські війська продовжують перекидати важке озброєння на окупований півострів

Росія заявляє, що відвела війська від кордону з Україною, але продовжує перекидати важке озброєння до окупованого Криму.

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Про це заявила в.о. голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер.

"Росія нещодавно перекинула до Криму десантно-штурмову авіацію, танки Т-72Б3, 120-мм міномети, 122-мм гаубиці, бронетехніку та інші озброєння і техніку. Більш того, Росія продовжує призивати до армії тисячі молодих жителів Криму", – сказала Розенсток-Сіллер на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні 13 травня.

Вона також зазначила погіршення з правами людини на окупованому півострові і закликала РФ припинити репресії в Криму, звільнити українських політв'язнів, припинити мілітаризацію і окупацію Криму, а також вивести війська і техніку зі сходу України.

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"США повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, зокрема в її територіальних водах. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо окупацію Криму Росією", – додала Елізабет Розенсток-Сіллер.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Росія перекинула в Азово-Чорноморський регіон 15 кораблів Каспійської флотилії, зокрема артилерійські кораблі і десантні катери.

Також в квітні США через ОБСЄ зажадали від Росії розблокувати Керченську протоку і припинити ескалацію війни на Донбасі.

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