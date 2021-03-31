Танцював і сміявся в магазині: опубліковане нове відео з Флойдом перед смертю

У Мережу злили відео, зняте незадовго до смерті афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув в результаті затримання білими поліцейськими в травні 2020 року, що викликало хвилю протестів у США і по всьому світу. На ньому Флойд сміється і танцює в магазині і, за словами продавця, "виглядає, як під кайфом".

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Про це повідомляє видання New York Post.

Відео від 25 травня було показане в середу під час судового розгляду у справі колишнього поліцейського з Міннеаполіса Дерека Шовіна, якого звинувачують у вбивстві Флойда. На ньому видно як загиблий перебуває з двома товаришами в магазині, де вони поводяться досить розв'язно, сміються, а в якийсь момент Флойд починає пританцьовувати.

Продавець з мінімаркету в Міннеаполісі, який виступав у суді, показав, що Джордж Флойд "виглядав, як під кайфом", коли дав йому підроблену 20-доларову купюру, і поводився дивно.

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Зокрема 19-річний Крістофер Мартін розповів, що Флойд погано розмовляв і йому було потрібно забагато часу, щоб зрозуміти, що йому кажуть.

Нагадаємо, 25 травня афроамериканець Джордж Флойд загинув у результаті грубого затримання білими поліцейськими. І вже наступного дня у Міннеаполісі почалися протести, які перекинулися на багато інших американських міст, переростаючи в заворушення, мародерства і грабежі.

У результаті чотирьох поліцейських, які проводили затримання, звільнили і висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві.

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