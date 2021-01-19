Telegram видалив сотні закликів до насильства в США

Команда модераторів Telegram за останній тиждень заблокувала і видалила сотні постів із закликами до насильства в Сполучених Штатах, які могли б досягти десятків тисяч підписників.

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Про це повідомив засновник компанії Павло Дуров.

"На початку січня команда модераторів Telegram почала отримувати все більше повідомлень про публічну активність на нашій платформі, пов'язану з США. Команда діяла рішуче, блокуючи канали США, де пропагується насильство", – написав Дуров.

Водночас він зазначив, що американці становлять менш як 2% бази користувачів Telegram, однак, за його словами, соцмережа послідовно присікає поширення публічних закликів до насильства протягом останніх 7 років у всьому світі – "від Білорусі та Ірану до Таїланду і Гонконгу" .

Дуров додав, що модератори продовжують обробляти повідомлення зі скаргами від користувачів, а також активно видаляють контент, що підбурює до насильства.

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Він також подякував усім, хто повідомляє про публічні канали, "які перейшли межу".

"Telegram вітає політичні дебати будь-якого політичного спектра, але буде швидко зупиняти тих, хто підбурює людей заподіювати шкоду іншим", – написав він.

Нагадаємо, 9 січня соціальна мережа Twitter назавжди заблокувала обліковий запис @realDonaldTrump, яким користувався президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на своєму посту.

Ми також писали, що американці почали активно завантажувати додаток Telegram після того, як у нього на тлі блокування його акаунтів у соціальних мережах "переїхав" чинний президент США Дональд Трамп.

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