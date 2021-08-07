Темпи вражають! В США проти COVID-19 вакцинувалася половина населення

Тільки за один день в країні вводять понад 800 тисяч доз вакцини

У США активно вакцинують громадян. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

Поки в Україні з початку вакцинації медики зробили понад 6 мільйонів щеплень, в США половина населення повністю вакцинувалася проти коронавірусу.

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Про це в Twitter повідомив директор по статистиці пандемії в Білому домі лікар Сайрус Шахпар.

Таким чином понад 165 млн осіб отримали дві дози таких вакцин:

Moderna;

Pfizer.

Або ж одноразову вакцину Johnson & Johnson.

До речі, в Сполучених Штатах за весь час пандемії коронавірусу інфекцією захворіли понад 35,6 млн осіб. Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 615 тисяч американців.

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Найбільше число хворих фіксують в штаті Каліфорнія – понад 4 млн випадків. Друге місце за кількістю виявлених випадків посідає Техас (3,2 млн випадків), а третє – Флорида (2,67 млн хворих).

До речі, в США звинувачують Китай у витоку коронавірусу - головний республіканець Комітету з міжнародних справ Палати представників Мак Маккол представив сьогодні доповідь, в якій говориться, що вірус проник з лабораторії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які з січня розслідували походження коронавируса SARS-CoV-2 в Китаї, допускають, що він міг з'явитися набагато раніше, ніж вважається. При цьому Пекін заперечує, що COVID-19 почав поширюватися ще в жовтні 2019 року.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта