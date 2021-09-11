Теракт 9/11 в США. Що сталося того дня і чому обрушилися вежі-близнюки

Серед убитих терористами були люди різних національностей і релігій

У вежі Всесвітнього торгового центру врізалися два літаки / Фото: Колаж: Сьогодні

У США вшановують пам'ять загиблих внаслідок терористичних актів – самогубств, відомих як 9/11. Цього дня 20 років тому загинули 2977 людей, якщо не рахувати 19 терористів-викрадачів. Цей напад став наймасштабнішою смертоносною атакою на території США.

Що сталося

11 вересня 2001 року 19 членів угруповання "Аль-Каїда" захопили чотири цивільні пасажирські лайнери.

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Загарбники спрямували два лайнери у вежі Всесвітнього торговельного центру, що в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку. Літаки врізалися у вежі, після чого ті впали і спричинили руйнування прилеглих будівель. Третій літак був скерований у будівлю Пентагону.

Пасажири і команда четвертого авіалайнера хотіли перешкодити терористам, однак літак упав у полі в штаті Пенсильванія.

Внаслідок атак загинули 2977 людей, ще 24 особи пропали безвісти.

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/ Фото: REUTERS

Чому обрушилися будівлі

Свідок теракту архітектор Іржі Боуднік пояснив, що на руйнування будівель Всесвітнього торговельного центру вирішальне значення справило пальне з літаків, які врізалися у вежі.

"Якщо припустити теорію змови з боку, наприклад, спецслужб США, то в неї мали бути залучені сотні людей. Але кажуть же, що там, де є навіть всього двоє людей, не може зберегтися жодна таємниця. А ми за 20 років не почули ніяких достовірних зізнань про змову", – сказав Боуднік.

У нього є речові докази, що підтверджують участь літаків в атаці на будівлі. На місці вибуху виявили навушники одного із членів екіпажу і багато інших предметів.

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Отже, будівлі зруйнувалися від авіаційного гасу, який створив вогняне пекло на поверхах веж-близнюків після зруйнування їхніх сталевих конструкцій після удару.

/ Фото: Getty Images

Що кажуть у США

Під час свого виступу до 20-ї річниці нападу ісламістської організації "Аль-Каїда" президент США Джо Байден закликав американців до єдності.

Американський лідер вшанував пам'ять рятувальників, які відреагували на атаки.

"Ми вшановуємо всіх тих, хто ризикнув і віддав своє життя за лічені хвилини, години, а також місяці та роки після цього", – сказав Байден.

Він зазначив, що в єдності – найбільша сила США, незважаючи ні на що.

20 years after September 11, 2001., we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. Its what makes us who we are and we cant forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb - President Biden (@POTUS) September 10, 2021

/ Фото: EPA

Велика Британія висловила підтримку Штатам

Серед загиблих у терактах було 67 британців. Королева Єлизавета II направила послання Байдену, в якому говориться, що її думки і молитви – про жертви, тих людей, що вижили, та їхні родини.

"Мій візит на територію Всесвітнього торговельного центру в 2010 році назавжди запам'ятався мені. Це нагадує мені, що, віддаючи належне людям з різних країн, різних віросповідань і традицій, які втратили свої життя, ми також віддаємо належне стійкості та рішучості спільнот, які об'єдналися для відбудови", – йдеться в посланні.

Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив: терористам не вдалося "похитнути нашу віру в свободу і демократію". За його словами, поки зберігається загроза терору, люди відмовляються "жити в постійному страху".

/ Фото: Getty Images

"У кришталево чистий ранок терористи напали на Сполучені Штати з простою метою – вбити або покалічити якнайбільше людей, і, вчинивши таке кровопролиття в найбільшій демократії світу, вони намагалися зруйнувати віру вільних народів у всьому світі у відкрите суспільство, яке терористи зневажають і яке ми цінуємо", – сказав Джонсон.

Він вважає, що "саме через відкритість і терпимість Сполучених Штатів" люди багатьох національностей і релігій були вбиті того дня.

Зазначимо, що після трагедії 9/11 США почали затяжну війну з тероризмом. Зокрема і в Іраку та Афганістані. Про початок цієї боротьби оголосив 2001 року президент США Джордж Буш – молодший.