У США вшановують пам'ять загиблих внаслідок терористичних актів – самогубств, відомих як 9/11. Цього дня 20 років тому загинули 2977 людей, якщо не рахувати 19 терористів-викрадачів. Цей напад став наймасштабнішою смертоносною атакою на території США.

11 вересня 2001 року 19 членів угруповання "Аль-Каїда" захопили чотири цивільні пасажирські лайнери.

Загарбники спрямували два лайнери у вежі Всесвітнього торговельного центру, що в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку. Літаки врізалися у вежі, після чого ті впали і спричинили руйнування прилеглих будівель. Третій літак був скерований у будівлю Пентагону.

Пасажири і команда четвертого авіалайнера хотіли перешкодити терористам, однак літак упав у полі в штаті Пенсильванія.

Внаслідок атак загинули 2977 людей, ще 24 особи пропали безвісти.

Свідок теракту архітектор Іржі Боуднік пояснив, що на руйнування будівель Всесвітнього торговельного центру вирішальне значення справило пальне з літаків, які врізалися у вежі.

У нього є речові докази, що підтверджують участь літаків в атаці на будівлі. На місці вибуху виявили навушники одного із членів екіпажу і багато інших предметів.

Отже, будівлі зруйнувалися від авіаційного гасу, який створив вогняне пекло на поверхах веж-близнюків після зруйнування їхніх сталевих конструкцій після удару.

Під час свого виступу до 20-ї річниці нападу ісламістської організації "Аль-Каїда" президент США Джо Байден закликав американців до єдності.

Американський лідер вшанував пам'ять рятувальників, які відреагували на атаки.

Він зазначив, що в єдності – найбільша сила США, незважаючи ні на що.

20 years after September 11, 2001., we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. Its what makes us who we are and we cant forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb