Тест-драйв від господаря Білого дому – Байден випробував новий електропікап (відео)

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден випробував новий електромобіль на заводі в Мічигані. Йдеться про ще не випущену в маси модель F-150 Lightning від компанії Ford, яка виробляє автомобілі з 2011 року. Байден відвідав складальний завод Ford в Дірборні, а потім несподівано зробив зупинку на випробувальному підприємстві.

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Пікап може проїхати на одному заряді майже 500 кілометрів і розганяється до 97 км/год за 4,4 секунди. Байден сказав, що машина виявилася швидкою, і що він купив би собі таку. Також американський президент додав, що США націлені на світове лідерство у виробництві електромобілів.

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Очікується, що продажі Ford F-150 Lightning почнуться у США в першій половині 2022 року.

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Не обійшлося і без політичних питань. Але Байден почав жартувати, коли журналісти дізнавалися, чи можна поговорити про Близький Схід:

- Пане президенте, а можна швидкий питання про Ізраїль, поки ви не поїхали? - Ні, не можна! Якщо тільки ви не станете перед машиною, коли я даю газу. Жартую.

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Нагадаємо, раніше ми також розповідали, чим володіє і скільки заробляє Джо Байден. Виявляється, головна слабкість президента США – це нерухомість.