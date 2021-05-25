Тестували на дітях. Moderna заявила, що її вакцина безпечна для підлітків

У компанії Moderna заявили, що їх препарат пройшов випробування і безпечний для дітей

REUTERS/Dado Ruvic

Компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусубезпечна і ефективна для підлітків. Це підтверджує проведене дослідження.

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Про це повідомляє CNN.

У дослідженні взяли участь 3732 дитини у віці від 12 до 17 років в США. Аналізи крові показали, що вакцина викликала імунну відповідь, схожий на раніше отримані результати у дорослих.

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Крім того, компанія перевірила ефективність вакцини після однієї дози. За результатами, вакцина була ефективна на 93% після однієї дози при профілактиці легких випадків COVID-19, що включають тільки один симптом хвороби замість двох або більше симптомів.

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У Modernа заявляють про безпечність та ефективність вакцини, оскільки ніяких серйозних проблем виявлено не було.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що вакцини проти коронавируса, які використовують технологію мРНК, такі як Pfizer / BioNTech і Moderna, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19.

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