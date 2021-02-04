Тихановська, НАТО і навіть МКС: хто цього року бореться за Нобелівську премію миру

Ім'я лауреата стане відомо лише в жовтні

На Нобелівську премію миру – зазвичай найсуперечливішу і найполітизованішу номінацію – цьогоріч номіновано 107 осіб і 24 організації. Дістанеться нагорода лише одному кандидату.

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Про це повідомляє Newsweek.

Лауреата премії миру обирає Норвезький Нобелівський комітет – комісія яка складається з п'яти осіб.

Імена кандидатів на Нобеля залишаються засекреченими протягом 50 років після оголошення переможця. Однак декого з них вже оголошували раніше. Серед них присутні:

активістка виборчого процесу в США Стейсі Абрамс;

громадський рух Black Lives Matter ;

; нью-йоркська некомерційна організація "Комітет захисту журналістів";

програма розподілу вакцин від коронавірусу COVAX;

колишній військовий аналітик Деніел Еллсберг, який передав журналістам секретні документи про дії США в роки війни у В'єтнамі;

активістка і правозахисниця із Західної Сахари Амінат Хайдар;

новинний сайт Hong Kong Free Press;

Реклама Міжнародна мережа з перевірки фактів Інституту Пойнтера;

45-й президент США Дональд Трамп;

Міжнародний скаутський рух;

Міжнародна космічна станція;

Асоціація польських суддів Iustitia;

Реклама американська конгресвумен Барбара Лі (2003 року вона єдиною в Конгресі США проголосувала проти введення американських військ до Іраку);

лідери білоруської опозиції Світлана Тихановська , Марія Колесникова і Вероніка Цепкало; В тренді Байден зупинив виведення американських військ з Німеччини

ексрадник президента США Джаред Кушнер та спецпредставник президента Трампа Аві Берковіц;

військовий блок НАТО;

російський опозиціонер Олексій Навальний ;

Реклама міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів";

шведська екоактівістка Грета Тунберг;

французька журналістка марокканського походження Зінеб ель-Разуї;

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН);

вебсайт WikiLeaks.

Подача номінацій на Нобель-2021 завершилася 31 січня, а до кінця лютого члени Норвезького Нобелівського комітету мають визначитися зі своїм вибором.

Імовірно переможця оголосять під час "нобелівського тижня", що традиційно проходить у жовтні, а церемонія вручення нагород відбудеться в грудні.

Нагадаємо, що минулого року нагорода дісталася Всесвітній продовольчій програмі ООН.

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