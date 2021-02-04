Тихановська, НАТО і навіть МКС: хто цього року бореться за Нобелівську премію миру

На Нобелівську премію миру – зазвичай найсуперечливішу і найполітизованішу номінацію – цьогоріч номіновано 107 осіб і 24 організації. Дістанеться нагорода лише одному кандидату.
Про це повідомляє Newsweek.
Лауреата премії миру обирає Норвезький Нобелівський комітет – комісія яка складається з п'яти осіб.
Імена кандидатів на Нобеля залишаються засекреченими протягом 50 років після оголошення переможця. Однак декого з них вже оголошували раніше. Серед них присутні:
- активістка виборчого процесу в США Стейсі Абрамс;
- громадський рух Black Lives Matter;
- нью-йоркська некомерційна організація "Комітет захисту журналістів";
- програма розподілу вакцин від коронавірусу COVAX;
- колишній військовий аналітик Деніел Еллсберг, який передав журналістам секретні документи про дії США в роки війни у В'єтнамі;
- активістка і правозахисниця із Західної Сахари Амінат Хайдар;
новинний сайт Hong Kong Free Press;
Міжнародна мережа з перевірки фактів Інституту Пойнтера;
45-й президент США Дональд Трамп;
Міжнародний скаутський рух;
Міжнародна космічна станція;
Асоціація польських суддів Iustitia;
американська конгресвумен Барбара Лі (2003 року вона єдиною в Конгресі США проголосувала проти введення американських військ до Іраку);
лідери білоруської опозиції Світлана Тихановська, Марія Колесникова і Вероніка Цепкало;
ексрадник президента США Джаред Кушнер та спецпредставник президента Трампа Аві Берковіц;
військовий блок НАТО;
міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів";
шведська екоактівістка Грета Тунберг;
французька журналістка марокканського походження Зінеб ель-Разуї;
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН);
вебсайт WikiLeaks.
Подача номінацій на Нобель-2021 завершилася 31 січня, а до кінця лютого члени Норвезького Нобелівського комітету мають визначитися зі своїм вибором.
Імовірно переможця оголосять під час "нобелівського тижня", що традиційно проходить у жовтні, а церемонія вручення нагород відбудеться в грудні.
Нагадаємо, що минулого року нагорода дісталася Всесвітній продовольчій програмі ООН.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк