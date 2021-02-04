Русский
$ 28
33,64
  1. Світові новини
  2. США

Тихановська, НАТО і навіть МКС: хто цього року бореться за Нобелівську премію миру

4 лютого, 19:12

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Ім'я лауреата стане відомо лише в жовтні

На Нобелівську премію миру – зазвичай найсуперечливішу і найполітизованішу номінацію – цьогоріч номіновано 107 осіб і 24 організації. Дістанеться нагорода лише одному кандидату.

Реклама

Про це повідомляє Newsweek.

Лауреата премії миру обирає Норвезький Нобелівський комітет – комісія яка складається з п'яти осіб.

Імена кандидатів на Нобеля залишаються засекреченими протягом 50 років після оголошення переможця. Однак декого з них вже оголошували раніше. Серед них присутні:

  • активістка виборчого процесу в США Стейсі Абрамс;
  • громадський рух Black Lives Matter;
  • нью-йоркська некомерційна організація "Комітет захисту журналістів";
  • програма розподілу вакцин від коронавірусу COVAX;
  • колишній військовий аналітик Деніел Еллсберг, який передав журналістам секретні документи про дії США в роки війни у В'єтнамі;
  • активістка і правозахисниця із Західної Сахари Амінат Хайдар;

  • новинний сайт Hong Kong Free Press;

  • Реклама

    Міжнародна мережа з перевірки фактів Інституту Пойнтера;

  • 45-й президент США Дональд Трамп;

  • Міжнародний скаутський рух;

  • Міжнародна космічна станція;

  • Асоціація польських суддів Iustitia;

  • Реклама

    американська конгресвумен Барбара Лі (2003 року вона єдиною в Конгресі США проголосувала проти введення американських військ до Іраку);

  • лідери білоруської опозиції Світлана Тихановська, Марія Колесникова і Вероніка Цепкало;

    В тренді
    Байден зупинив виведення американських військ з Німеччини

  • ексрадник президента США Джаред Кушнер та спецпредставник президента Трампа Аві Берковіц;

  • військовий блок НАТО;

  • російський опозиціонер Олексій Навальний;

  • Реклама

    міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів";

  • шведська екоактівістка Грета Тунберг;

  • французька журналістка марокканського походження Зінеб ель-Разуї;

  • Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН);

  • вебсайт WikiLeaks.

Подача номінацій на Нобель-2021 завершилася 31 січня, а до кінця лютого члени Норвезького Нобелівського комітету мають визначитися зі своїм вибором.

Імовірно переможця оголосять під час "нобелівського тижня", що традиційно проходить у жовтні, а церемонія вручення нагород відбудеться в грудні.

Нагадаємо, що минулого року нагорода дісталася Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

НАТО МКС WikiLeaks Дональд Трамп Нобелівська премія Джаред Кушнер Олексій Навальний Грета Тунберг Світлана Тіхановська COVAX
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

З новим президентом США Зеленський змінив тон спілкування (рос.)
З новим президентом США Зеленський змінив тон спілкування (рос.)Влада
США можуть зняти санкції з
США можуть зняти санкції з "Північного потоку – 2": Байден повідомив Меркель про умовуЕкономіка
Безос звільняється з Amazon: мільярдер шокував новиною
Безос звільняється з Amazon: мільярдер шокував новиноюБізнес
Сенат США затвердив Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря. Хто він і що говорив про Україну
Сенат США затвердив Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря. Хто він і що говорив про УкраїнуУкраїна
Байден у розмові з Путіним підтвердив підтримку суверенітету України
Байден у розмові з Путіним підтвердив підтримку суверенітету УкраїниСША
Компанія Маска імплантувала чип у мозок мавпи і навчила грати на комп'ютері силою думки
Компанія Маска імплантувала чип у мозок мавпи і навчила грати на комп'ютері силою думкиСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти