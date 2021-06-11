Time помістив Путіна на обкладинку – тільки як відображення в окулярах

Головною темою випуску став майбутній американо-російський саміт в Швейцарії – перед Байденом встане одне важливе питання

Байден "йде" на Путіна на обкладинці Time. Фото: колаж "Сьогодні"

Напередодні саміту Росія – США, який відбудеться 16 червня в Женеві, американський таблоїд Time помістив на обкладинку президентів двох країн.

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Однак Володимир Путін при цьому був лише відображенням в сонцезахисних окулярах його американського колеги Джо Байдена. Випуск має назву "Taking on Putin" – це можна перевести, як "Байден йде на Путіна".

Головна стаття тиражу присвячена першій особистій зустрічі президентів після січневої інавгурації Байдена.

Автор Брайан Бернетт вказує, що переговори пройдуть на тлі спроб Росії перешкодити перемозі Байдена на президентських виборах в США, масованих кібератак на американські підприємства і держустанови, а також на союзників Сполучених Штатів і американські цінності за кордоном.

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"Невисловлене питання, яке постане перед президентом США, коли він сяде з Путіним 16 червня в готелі на березі озера в Женеві, звучить так: і що ти збираєшся з цим робити?" – пише автор.

Нагадаємо, що російсько-американський саміт відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж в Швейцарії. Востаннє їх зустріч відбулася в 2011 році в Москві, коли Путін був прем'єром РФ, а Байден – віце-президентом США.

Читайте докладніше, що вони обговорюватимуть і до чого вони можуть домовитися: "Зустріч Байдена з Путіним – що обговорять президенти і чого чекати Україні".

Про що ще говорять 11 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: