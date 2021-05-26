Тільки сильна позиція: Кулеба і конгресмен США обговорили зупинку "Північного потоку – 2"

На думку конгресмена, Україна повинна мати можливість донести свою позицію під час саміту НАТО у взаємоприйнятному для сторін форматі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з конгресменом США Браяном Фітцпатріком обговорив протидію російській агресії і будівництву газопроводу "Північний потік – 2". Також говорили про підготовку до саміту глав держав-членів НАТО.

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Про це повідомила прес-служба МЗС.

Кулеба подякував Фітцпатріку за рішучу позицію і зусилля щодо зміцнення енергетичної безпеки шляхом повного санкціонування будівництва "Північного потоку – 2".

"Тільки сильна позиція американської сторони може зупинити добудову "Північного потоку – 2", – підкреслив міністр.

Також обговорювалася актуальна безпека у зоні російсько-українського збройного конфлікту і загрози в регіоні Чорного і Азовського морів, викликані мілітаризацією Кримського півострова з боку Російської Федерації.

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Щодо майбутнього саміту НАТО, то, на думку конгресмена, Україна повинна мати можливість донести свою позицію під час нього у взаємоприйнятному для сторін форматі.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що в протистоянні з російським газопроводом "Північний потік – 2" Київ боротиметься за свої інтереси до кінця.

Нагадаємо, що Держдепартамент направив до Конгресу обгрунтування про зняття санкцій проти Nord Stream 2 AG (компанії – оператора трубопроводу "Північний потік – 2").