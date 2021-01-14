Трамп більше не президент? Пояснюємо

Після того як ввечері 13 січня Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа, розбираємо – чи можна Трампа досі вважати главою Сполучених Штатів, а якщо так, то до якого числа.

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Трамп досі чинний президент США, тому що за імпічмент ще повинен проголосувати Сенат, а ось чи збереться він для цього і коли – ще питання.

Поки останній день президентства Трампа – 19 січня – день перед інавгурацією Джо Байдена, призначеною на 20-те. І, до речі, все свідчить про те, що так і буде.

Коли проголосує за імпічмент Трампу Сенат – зараз і справді основне питання не "як?", а "коли?".

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл ясно дав зрозуміти, що не має наміру відкликати сенаторів з законних канікул, на яких вони зараз перебувають, тож ніякого імпічменту ні в п'ятницю, 15 січня, як розраховують демократи, ні взагалі до 20 січня (день інавгурації Джо Байдена ) очікувати не варто.

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Коли Трампу оголосять імпічмент – а ось це вже таємниця, покрита мороком. За словами Макконнелла, попередні процеси щодо імпічменту в Сенаті тривали 83 дні, 37 днів і 21 день – тож залишається тільки гадати.

Нагадаємо, Палата представників 231 голосом ухвалила рішення про імпічмент президента Дональда Трампа. За резолюцію проголосував 221 демократ і 10 республіканців. Проти імпічменту виступили 197 конгресменів.

Відсторонення Трампа від посади може стати першим таким випадком в історії Сполучених Штатів, при тому, що американським президентам і раніше загрожувала процедура імпічменту.

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