Трамп буде розорений – прогноз CNN

Після імпічменту Дональд Трамп може розоритися через неможливість обслуговувати борги і репутаційний збиток для свого бренду.
Про це пише CNN.
Як розповів радник президента, Трамп зруйнував все, що він побудував, тому що він ніколи не міг сказати правду.
"Врешті-решт, усе розвалилося, тому що він ніколи не міг сказати правду. Все тому, що він не міг змиритися з поразкою" , – сказав радник.
Як ми писали, президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від Нижньої палати Конгресу США – Палати представників в тому, що його вчинки підбурювали до насильства проти уряду, тому було прийнято рішення про імпічмент.
Нагадаємо, для імпічменту глави держави необхідно було просте більшість із загального числа в 433 представників з правом голосу, і вони у демократів знайшлися – за резолюцію проголосував 221 демократ і 10 республіканців. Проти імпічменту – 197 конгресменів.
Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк