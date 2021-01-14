Трамп буде розорений – прогноз CNN

На думку радника Трампа, він ніколи не міг сказати правду

Після імпічменту Дональд Трамп може розоритися через неможливість обслуговувати борги і репутаційний збиток для свого бренду.

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Про це пише CNN.

Як розповів радник президента, Трамп зруйнував все, що він побудував, тому що він ніколи не міг сказати правду.

"Врешті-решт, усе розвалилося, тому що він ніколи не міг сказати правду. Все тому, що він не міг змиритися з поразкою" , – сказав радник.

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Як ми писали, президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від Нижньої палати Конгресу США – Палати представників в тому, що його вчинки підбурювали до насильства проти уряду, тому було прийнято рішення про імпічмент.

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Нагадаємо, для імпічменту глави держави необхідно було просте більшість із загального числа в 433 представників з правом голосу, і вони у демократів знайшлися – за резолюцію проголосував 221 демократ і 10 республіканців. Проти імпічменту – 197 конгресменів.

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