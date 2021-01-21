"Трамп був поганим жартом": реакція світових лідерів на інавгурацію Байдена

Світові лідери привітали нового президента США Джо Байдена і віце-президента Камалу Харріс з історичною інавгурацією і побажали успіхів всій команді.

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Новини "Сьогодні" зібрали реакцію світових лідерів на інавгурацію Байдена і відхід Трампа.

Володимир Зеленський, президент України:

"Буду радий запросити Джо Байдена в знаменитий Київ. Упевнений, що відносини України і США посиляться".

Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини:

"Сьогодні хороший день для демократії. В Сполучених Штатах вона зіткнулася з величезними проблемами – і вистояла. Незважаючи на спроби розірвати інституційну тканину Америки, співробітники виборчих комісій і губернатори, судова система і Конгрес виявилися сильними. Я дуже радий тому, що сьогодні Джо Байден приносить присягу в якості президента і переїжджає в Білий дім. Я знаю, що багато людей в Німеччині поділяють це почуття ".

Еммануель Макрон, президент Франції:

"З найкращими побажаннями в цей знаменний день для американського народу! Ми разом. Ми станемо сильнішими, щоб протистояти викликам нашого часу, щоб побудувати наше майбутнє, захистити нашу планету. З поверненням в Паризьку хартію!".

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Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії:

"Я з нетерпінням чекаю можливості попрацювати з ним (Байденом – Ред.) і з його новою адміністрацією, зміцнюючи партнерство між нашими країнами і працюючи над нашими спільними пріоритетами: від боротьби зі зміною клімату, відновлення після пандемії і зміцнення нашої трансатлантичної безпеки".

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

"Перемога Байдена є перемогою демократії над ультраправими і трьома їхніми методами: масовим обманом, національним поділом і зловживаннями, в тому числі насильницькими, демократичними інститутами ... П'ять років тому ми думали, що Трамп був поганим жартом, але п'ять років по тому ми зрозуміли , що він поставив під загрозу не що інше, як наймогутнішу демократію в світі ".

Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:

"Ми з нетерпінням чекаємо правління Байдена, з яким негайно почнемо працювати в рамках нашого головування в G20. У нас є сильний загальний порядок денний: від ефективної багатосторонності, яку ми обидва хочемо бачити, до зміни клімату, екологічної та цифрової трансформації і соціальної інтеграції" .

Папа римський Франциск:

"Нехай під вашим керівництвом американський народ буде продовжувати черпати силу у високих політичних, етичних і релігійних цінностях, які надихали націю з моменту її заснування ... Я також прошу Бога, джерело мудрості і істини, направити ваші зусилля зі сприяння розумінню, примирення і миру в Сполучених Штатах, а серед людей світу, щоб досягти загального блага ".

Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю:

"Вітаємо президента Джо Байдена і віце-президента Камалу Харріс з історичної інавгурацією. Президент Байден, нас з вами пов'язує тепла особиста дружба впродовж багатьох десятиліть. Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з вами для подальшого зміцнення американо-ізраїльського альянсу, для подальшого розширення світу між Ізраїлем і арабським світом і для протидії спільним викликам, головна з яких – загроза, що виходить від Ірану ".

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Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

"Я з нетерпінням чекаю можливості тісно співпрацювати з президентом Байденом і вітати його на саміті НАТО в Брюсселі в кінці цього року. У центрі нашої уваги буде НАТО-2030 ініціатива, спрямована на те, щоб зробити наш сильний Північноатлантичний союз ще більш сильним і підготувати його для майбутнього ".

Тедрос Гебреісус, глава ВООЗ:

"Вітаємо президента Джо Байдена і віце-президента Камалу Харріс з сьогоднішньою інавгурацією. За більш здоровий, справедливий, безпечний і стійкий мир!".

До речі, інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Крім Байдена, заступила на свою посаду і перший темношкірий віце-президент Камала Харріс.

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