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Трамп готує пресконференцію: про що буде говорити

11 січня, 14:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Трамп має намір прокоментувати блокування своїх акаунтів в соцмережах

Вперше після штурму Капітолія прихильниками чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з'явиться на публіці. Він обіцяє провести пресконференцію.

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В оточенні Трампа кажуть, що він має намір прокоментувати блокування своїх акаунтів в соцмережах. Профілі Трампа заблокували 12 різних соцмереж і платформ.

Читайте також: Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа

Тим часом Конгрес сьогодні почне розглядати резолюції про усунення президента від влади – за 25-ю поправкою Конституції. Вона передбачає автоматичну передачу влади віцепрезиденту, якщо президента визнають недієздатним.

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Спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі закликала Майка Пенса мобілізувати уряд і узгодити відсторонення Трампа.

Більш докладно про сценарії усунення президента США від влади читайте в матеріалі: Як позбутися Трампа: два вірогідні сценарії.

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Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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