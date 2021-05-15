Трамп хоче отримати гроші від соцмереж за своїх підписників – ЗМІ

Політик "хоче отримати виплати на зразок ліцензійних відрахувань" і не розглядає варіант отримання частки в бізнесі

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Колишній президент США Дональд Трамп веде переговори з декількома розробниками соціальних мереж про можливу співпрацю.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Політик розраховує, що зацікавлені компанії заплатять йому за підписників, яких він може їм принести. У соцмережі Twitter у ексглави держави було майже 89 млн фоловерів.

Джерело видання заявило, що Трамп "хоче отримати гроші на зразок ліцензійних відрахувань" і не розглядає варіант отримання частки в бізнесі. У числі соціальних мереж, з чиїми власниками політик вів переговори, WSJ називає мережі CloutHub і FreeSpace.

Нагадаємо, 7 січня Facebook і Instagram заблокували акаунти Дональда Трампа через штурм Капітолія його прихильниками. А 9 січня соціальна мережа Twitter назавжди заблокувала обліковий запис @realDonaldTrump.

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Крім того, нещодавно стало відомо, що наглядова рада Facebook прийняла рішення зберегти блокування акаунтів Трампа в Facebook і Instagram.