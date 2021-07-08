Трамп хотів скасувати вибори президента США – йому не вірили навіть свої

"Друже, ти не можеш цього зробити. Ти ж розумієш, ти не можеш оголосити військовий стан", – відповідали на той момент президенту інші республіканці

У наміри президента США перенести вибори не вірили навіть його прибічники. Фото: коллаж "Сьогодні"

Під час перебування президентом США Дональд Трамп неодноразово пропонував використовувати пандемію COVID-19 як привід, щоб відкласти президентські вибори в 2020 році, йдеться в книзі журналіста Майкл Вольфа "Зсув: останні дні президентства Трампа".

Уривок з книги опублікувало видання The Times.

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"Люди не зможуть прийти на виборчі дільниці в разі надзвичайного стану в країні, вірно?" – цитує Вольф сказане Трампом на одній з нарад в Білому домі.

На той момент глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз заперечив, що це неможливо згідно з Конституцією, але Трампа це не переконало.

"Я впевнений, що повинен бути спосіб", – сказав він.

Як пише Вольф, на засіданні з губернатором штату Нью-Джерсі, республіканцем Крісом Крісті, кілька днів по тому Трамп знову підняв цю тему.

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"Я подумую скасувати їх", – сказав 45-й президент США.

Крісті не одразу зрозумів, про що саме говорить глава держави – він думав, що він має на увазі дебати кандидатів.

"Ні, вибори – занадто багато вірусу", – уточнив Трамп.

Будучи одним з видних членів Республіканської партії, Кріс Крісті йому відповів: "Друже, ти не можеш цього зробити. Ти ж розумієш, ти не можеш оголосити військовий стан, так?"

Нагадаємо, що за результатами листопадових виборів в США Трамп програв демократу Джо Байдену. Однак він стверджує, що вже визначився щодо участі в президентських перегонах в 2024 році.