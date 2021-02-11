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Трамп і Пенс все ще не спілкуються через штурм Капітолія – ЗМІ

11 лютого, 08:35

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Експрезидент досі не вибачився за те, що підбивав прихильників захопити будівлю Конгресу

Стосунки колишнього президента США Дональда Трампа з Майком Пенсом, який був його віцепрезидентом, все ще в занепаді після січневого штурму Капітолія.

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Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела.

Співрозмовники телеканалу стверджують, що незабаром після того, що сталося 6 січня на Капітолійському пагорбі, Пенс і Трамп обговорили ці події. Однак вони зосередилися на тому, щоб просто дочекатися інавгурації нового президента Джо Байдена.

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"Він виклав свою думку на зустрічі, яка відбулася пізніше", – каже джерело про Пенса, зазначивши, що у того залишилася образа на Трампа.

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Крім того, Дональд Трамп досі не висловив жалю з приводу того, що через штурм будівлі Конгресу США, до якого був безпосередньо причетний і він сам, життя Пенса та інших політиків опинилося під загрозою.

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"Це не його стиль", – кажуть співрозмовники телеканалу.

Зазначимо, під час процедуру імпічменту Трампа в Сенаті обвинувачі заявили, що учасники протесту погрожували вбити Пенса і спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Спецслужбам Сполучених Штатів вдалося встановити вже 400 учасників штурму Капітолія. 130 осіб уже затримано.

Відео: Сьогодні

Ми також писали, що після закінчення своєї роботи віцепрезидентом Майк Пенс з дружиною повернулися в рідний штат Індіана, але їм фактично ніде жити – у них немає власного житла, бізнесу або накопичень.

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США штурм Дональд Трамп Капітолій Майк Пенс
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