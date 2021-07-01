Трамп лаконічно відповів щодо своєї участі у виборах 2024 року

На черговому політичному заході 45-й президент США відповів – чи зважився він знову розпочати президентські перегони

Дональд Трамп не поспішає розкривати інтригу щодо своєї участі в наступних виборах. Фото: REUTERS/Jim Bourg

Колишній президент США Дональд Трамп уже визначився щодо своєї участі в президентських перегонах 2024 року, проте на користь чого він зробив свій вибір, поки що невідомо.

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Про це повідомляє New York Post.

"Ви не збираєтеся відповідати, але я маю запитати. На якому етапі прийняття рішення ви перебуваєте? Ви вже його прийняли?" – запитали у нього під час візиту до міста Единбург, штат Техас.

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"Так", – лаконічно відповів Трамп під оплески присутніх.

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"Я гадаю, ви правильно зрозуміли", – звернувся до публіки ведучий, припускаючи, що 45-й президент США все ж візьме участь в наступних президентських виборах.

І найімовірніше, це дійсно так, оскільки останніми тижнями Дональд Трамп активно бере участь в заходах Республіканської партії, а також вже провів або лише планує провести мітинги в традиційно "невизначених" штатах – Флориді, Північній Кароліні, Огайо і Джорджії.

А минулого тижня він почав свій "тур помсти" республіканцям, які не підтримали його після виборів 2020 року.

Нагадаємо, раніше його син Ерік Трамп теж заявляв про намір свого батька висунути кандидатуру на наступних виборах.