Трамп найняв нового адвоката для захисту від імпічменту: що про нього відомо

Екс-президент США Дональд Трамп найняв собі адвоката з Південної Кароліни Бутча Бауерса, який представлятиме його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Бауерс представляв колишніх губернаторів-республіканців в Південній Кароліні і працював в Міністерстві юстиції США при колишньому президенті-республіканцеві Джорджу Бушу.

Неодноразово Бутч Бауерс представляв в суді губернаторів.

За словами джерела, сенатор-республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем, союзник Трампа, рекомендував Бауерса.

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Водночас в США група юристів вимагає позбавити ліцензії адвоката екс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Раніше ми також писали, що Трамп наказав своїм помічникам припинити оплачувати гонорари адвокатові Руді Джуліані.

Також Рудольф Джуліані назвав помилковими заяви про те, що він просив про власне помилування від президента або отриманні винагороди за те, що добивався його для інших осіб.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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