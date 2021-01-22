Русский
$ 28,26
34,37
  1. Світові новини
  2. США

Трамп найняв нового адвоката для захисту від імпічменту: що про нього відомо

22 січня, 05:26

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Бутч Бауерс неодноразово представляв у суді губернаторів

Екс-президент США Дональд Трамп найняв собі адвоката з Південної Кароліни Бутча Бауерса, який представлятиме його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент.

Реклама

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Бауерс представляв колишніх губернаторів-республіканців в Південній Кароліні і працював в Міністерстві юстиції США при колишньому президенті-республіканцеві Джорджу Бушу.

Неодноразово Бутч Бауерс представляв в суді губернаторів.

За словами джерела, сенатор-республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем, союзник Трампа, рекомендував Бауерса.

В тренді
"Сидимо розкумарюємо" і Захарова біля жердини: реакції Мережі на палац Путіна
Реклама

Водночас в США група юристів вимагає позбавити ліцензії адвоката екс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Раніше ми також писали, що Трамп наказав своїм помічникам припинити оплачувати гонорари адвокатові Руді Джуліані.

Також Рудольф Джуліані назвав помилковими заяви про те, що він просив про власне помилування від президента або отриманні винагороди за те, що добивався його для інших осіб.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Дональд Трамп імпічмент Трампа
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічменту
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічментуІнші країни
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
Поплатився за теорії змови: ексрадник Путіна Ілларіонов втратив роботу в США
Поплатився за теорії змови: ексрадник Путіна Ілларіонов втратив роботу в СШАСША
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиціСША
У США понад 10 млн осіб вакцинувалися проти COVID-19
У США понад 10 млн осіб вакцинувалися проти COVID-19США
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію Криму
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію КримуСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти