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Таке буде вперше за 150 років: Трамп не прийде на інавгурацію Байдена

8 січня, 20:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент США знову відмовився слідувати правилам

Президент США Дональд Трамп зізнався, що його не буде на церемонії інавгурації його наступника-демократа Джо Байдена, яка відбудеться менш ніж за два тижні.

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Американський лідер підтвердив давні чутки на своїй сторінці в Twitter.

"Всім, хто цікавився: я не піду на інавгурацію 20 січня", – написав Трамп.

Отже, Дональд Трамп порушить давню традиції і стане першим президентом США, який за понад 150 років пропустить інавгурацію свого наступника, будучи живим.

Варто зазначити, що особиста зустріч двох президентів – того, який йде і якого обрали – є візуальним проявом американської демократії, а також наступності та мирної передачі влади.

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Свого часу попередник Дональда Трампа, 44-й президент США Барак Обама, незважаючи на їхні розбіжності, разом із дружиною відвідав церемонію інавгурації свого наступника.

Мішель Обама, Меланія Трамп, Дональд Трамп і Барак Обама. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Мішель Обама, Меланія Трамп, Дональд Трамп і Барак Обама. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Наразі залишається невідомим, хто саме з топ-чиновників США і членів адміністрації буде присутній на інавгураційній церемонії Байдена.

Нагадаємо, що сам обраний президент збирається порушити іншу традицію – скасувати масштабний інавгураційний парад, який проходить в центрі Вашингтона на честь свята. Таким чином Байден хоче уникнути скупчення мас людей через пандемію коронавірусу.

Відео: Сьогодні
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Також раніше ЗМІ писали, що Дональд Трамп готує в день інавгурації мітинг, на якому може оголосити про своє балотування на виборах в 2024 році. Демонстрація проходитиме в штаті Флорида, куди Трампа доставлять на вертольоті та літаку.

Всі подробиці в спецтемі Вибори в США 2020

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інавгурація Дональд Трамп вибори у США Джо Байден Выборы президента США-2020

Джерело: Сьогодні

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