Трамп зацікавився посадою в конгресі США – куди мітить

Колишній президент США низько оцінив шанс балотуватися на проміжних виборах у 2022 році

Щоб очолити нижню палату американського парламенту Трампу треба спочатку перемогти в одному з округів. Фото: REUTERS/Cheriss May

Екс-президент США Дональд Трамп зацікавився припущенням стати спікером палати представників США – нижньої палати американського конгресу. Напередодні з такою пропозицією виступив його колишній радник Стів Беннон.

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Про це він заявив The Hill.



"Ви знаєте, це так цікаво", – сказав Трамп.

Він зазначив, що деякі соратники пропонували йому балотуватися в сенат, однак ідея очолити палату представників може виглядати краще.

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У той же час колишній президент оцінив шанси на те, що він буде балотуватися на проміжних виборах в конгрес, як дуже низькі. Ідею про те, що Трамп може стати спікером палати представників, висловив напередодні його колишній радник Стів Беннон.



Щоб очолити нижню палату американського парламенту Трампу треба спочатку перемогти в одному з округів, а потім його кандидатуру у якості спікера має підтримати більшість конгресменів. Однак в палаті представників США більшість місць у членів Демократичної партії, тому обрання Трампа спікером малоймовірно.

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Також нагадаємо, що Трампа "забанили" в Facebook і Instagram на два роки.

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До слова, зустріч президентів Зеленського і Байдена має відбутися раніше переговорів американського лідера з Путіним. З таким закликом звернувся до делегації сенаторів США Петро Порошенко: